Bikefriendly, sonrisa de varias marchas desde la Jacetania

Lo de Bikefriendly es una apuesta sostenida, cortoplacista en la respuesta y de largo recorrido en el desarrollo. Se refiere a un lugar en el que las bicis son prácticamente un huésped más, y reciben el tratamiento que sus dueños soñaban darle en viajes pretéritos por lugares ‘hostiles’. En Jaca se juntaron cuatro jóvenes que fijaron unas reglas de juego para conseguir de la manera más fidedigna uno de esos inventos finiseculares del siglo XX que se ha consolidado en el XXI; los sellos de calidad. Y sí, es una idea de ésas que provocan la envidia ­–haberlo hecho tú, ¿no?– y los comentarios picajosos; encima, los del invento han diversificado su creación, y ya son grandes.

Todo nació en Jaca con la unión de fuerzas de Rut Farrés, Raúl Villacampa, Luis Poch y Carlos Avellana. Antes de Bikefriendly ya había historia común; eran cuatro jóvenes (tres aragoneses, Rut catalana) que se juntaron en Jaca sin ser ninguno de la capital jaquesa. "Coincidimos aquí –explica Luis– y veníamos de mundos diferentes; eso sí, compartíamos los gustos por el turismo de naturaleza y la bici, y a raíz de eso montamos una agencia que movía a gente egn bicicleta por toda España y también en el extranjero”.

La idílica historia tenía un borrón. "Detectamos un problema; nuestros clientes, normalmente de poder adquisitivo medio-alto, llegaban con sus bicicletas de alta gama y buscaban toda la comodidad posible… pero no había lugares apropiados para guardar con seguridad las bicis. Entendimos que era mejor buscar nosotros una solución en vez de esperar a que el problema se solucionase; de ahí salió la idea de un sello de calidad Bikefriendly para alojamientos turísticos especializados en cicloturismo".

Luis explica que el primer paso enseguida trajo otros. "Empezamos a trabajar en la captación directa de referencias, desde hoteles a casas rurales de todo tipo; explicábamos a todos los interesados el concepto, los requisitos que se pedían para obtener el sello… siempre poniéndonos en lugar del cliente que solo quería encontrar la logística adecuada para su viaje. Empezaron a brotar hoteles ‘bikefriendly’ por la Península; de Huesca pasó a Cataluña y siguió toda la franja mediterránea, acorde al mayor movimiento de interesados, hasta abajo; ahora estamos por toda España. Comenzó a hablarse del cicloturismo como el nuevo golf en cuanto a reclamo de visitantes y el asunto se capilarizó, incluyendo las islas; la demanda llegó a la administración pública para ayudar a la implantación de destinos cicloturistas y planes de movilidad urbana, y nació Bikefriendly Consulting. La comercialización de esas iniciativas se materializó después en Bikefriendly Tours, agencia de viajes especializada en este concepto. La pandemia nos obligó a adaptar el negocio con rapidez; empezamos a trabajar en servicios de digitalización e integración de servicios en los destinos, marcando rutas inteligentes. En ello seguimos".

"Los ciclistas valoramos el cuidado exquisito de la bici y que haya una buena ruta en el destino"

Carlos Avellana viene de Espuéndolas, hermosa pedanía de Jaca a 13 kilómetros de su cabecera municipal, y a apenas nueve de Sabiñánigo. Conoció a Raúl y Rut por la casa rural que tenían ambos en Navasa, justo enfrente, al otro lado de la carretera. "Mi mujer Silvia y yo acabábamos de terminar nuestra primera casa rural en Espuéndolas, Os Ormos; este año hemos ampliado, y de hecho el alojamiento está incluido en la oferta de Bikefriendly".

Carlos combinó al principio su trabajo en una fábrica con los primeros pasos de Bikefriendly, pero enseguida entré a formar parte del accionariado como socio. "Desde que llegué he estado principalmente en dos áreas: la agencia de viajes Bikefriendly Tours, ayudando a ‘Chipi’... perdón, Luis, hay gente que aún le llama Luis –ríe– y ahora me centro sobre todo en la parte de la adhesión al sello de calidad para los hoteles. Atiendo a los clientes, me ocupo de los equipamientos… estamos en toda España, Francia y Andorra, cada vez más en este último destino. Todo el trabajo es ‘online’ desde el principio, desde que te contacta un alojamiento para tratar de obtener el sello; en ocasiones visitamos destinos para desarrollar planes de márquetin o disponer de unos equipamientos específicos. Ahora nos hemos acostumbrado a las videoconferencias, pero a veces sí hace falta la presencialidad".

El invento ha crecido tanto que ya tiene su propia ceremonia anual de galardones; la segunda edición de los Premios Bikefriendly se celebró en Málaga el pasado jueves 8 de julio, en colaboración con la Red de Ciudades de la Bicicleta. "Al final –reflexiona Carlos– los ciclistas valoramos sobre todo el cuidado exquisito de la bici y que haya calidad en el producto, una buena ruta en el destino elegido. Nosotros ofrecemos eso y algunas cosas más, y la gente responde. De hecho, hay un pico de reservas desde principio de verano, y la verdad es que el año pasado, cuando se quitó el confinamiento, hubo récord de reservas de viajes por etapas en bicicleta".

Rutas de cuatro días por lo mejor de Huesca

Una de las experiencias más interesantes de la oferta de Bikefriendly (bikefriendly.bike) es la oferta de rutas de varios días en bicicleta de montaña, todas con formato básico de cuatro días, aunque con un espíritu modular que la puede dejar en dos o ampliarla a cinco. "Todas –explica Pilar Puebla, responsable de márquetin y comunicación– tienen en común varias cosas, y quizá la más llamativa es la gestión de equipajes entre alojamiento y alojamiento; se lleva el equipaje hasta el siguiente hotel, al final de cada etapa".

“Con nosotros todo es autoguiado en la oferta base –explica Luis– pero se hacen experiencias a medida. Se facilita al usuario la ruta, hay un ‘briefing’ el primer día para explicar la dinámica del viaje y cosas como dónde hallar fuentes de agua potable, un teléfono de asistencia para gestionar cualquier incidencia en ruta, el transporte de maletas, gestión de alojamientos… puedes añadir servicios según el dinero que quieras gastar, e incluir alquiler de bici, guía, vehículo de apoyo, avituallamiento... el cliente habitual suele optar por algo más ‘lowcost’, pero a lo largo del año hay empresas que suelen contratar nuestros servicios con viajes para sus trabajadores, y sí piden los extras".

Las rutas son espectaculares, se priman las vistas y la sorpresa para los ojos, ya se ofrece por decantación lo mejor que se puede ver en cada ruta y los alojamientos idóneos para nuestro tipo de cliente. En bici de montaña ofrecemos los Tracks de Ordesa, exigentes pero no complicadas en el aspecto técnico; también los Tracks de Monte Perdido, con salida en Aínsa, dirección Bielsa; los Tracks Zona Zero, que también sale de Aínsa, pero en dirección sur, y los Tracks de Aneto, con base en Benasque. En carretera ofertamos los Puertos Míticos, con base en Jaca y paso por Francia con referentes del Tour, y vuelta por Añisclo o el Cotefablo".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.