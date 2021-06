Buen día para una ruta circular en Castiliscar

En las Altas Cinco Villas, a dos pasos de Sos del rey Católico y Uncastillo, Castiliscar es una visita idónea para los amantes de la historia y la naturaleza. En el primer renglón, los miliarios romanos y la huella de la Orden de San Juan; en el segundo, una serie de rutas trenzadas para impregnarse de monte y disfrutar de una jornada perfecta al aire libre.

Merche Idoipe lleva la concejalía de Servicios Sociales y es teniente de alcalde de Castiliscar. "Es cierto que tenemos un entorno magnífico, con varias rutas bonitas y fáciles; también alguna más complicada para aquellos más avezados en los paseos exigentes a pie y en la BTT. Además, se puede optar por el camino hacia la Canterica de la Horca, sencillo para cualquier paseante, y la Peña de la Bailadera, que ya exige un poco más de fondo físico, porque tiene su buen trecho cuesta arriba. Es más distancia que dificultad, eso sí. Hay un club de montaña en Castiliscar, que proponen salidas de interés durante todo el año.

Alberto Beritens, alguacil del pueblo, es parte de ese club;natural de Castiliscar, lleva la escalada en la sangre. De hecho, ha llegado a hacerse 44 tresmiles (o superior) en un año, Mont Blanc incluido. Miembro del Club Pirineos y de Montañeros de Aragón, se encarga de estudiar las rutas de su pueblo. "Hay cuatro abiertas, aún no marcadas en su totalidad; me he encargado personalmente de abrir tres de ellas y hemos ido trabajando en todas para que quienes quieran conocerlas vayan mejor informados con la cartelería. También las vamos a colgar en Wikiloc al completo, para que aquellos que vengan ya vayan informados previamente. Y avisaremos a Mariano con el ‘China Chano’ cuando estén totalmente en condiciones; ojalá que en este verano pueda quedar hecho, el Club Montaña Castiliscar está en ello".

La Bertosa, La Bailadera y, algo más suaves, los del Peñalvero –con una tumba que lo identifica, por cierto– y Los Pastores.Son los cuatro senderos, y uno de ellos está adornado por su correspondiente historia; el peñalvero, Francisco Bros, fue un pastor que vino a trabajar a la zona y encontró un trágico final. "Hay muchas leyendas sobre lo que le pasó –explica Alberto– pero aquí está su tumba, para recordarle. El sendero de La Bertosa va camino al alto del mismo nombre, y ahí se engancha ya directamente con el camino de la Bailadera. De hecho, si enlazas los cuatro sale una ruta circular de 11 kilómetros muy maja; cada diciembre, el Club la convoca, y la acabamos con un buen rancho. Sale del puente Segundo, dos kilómetros por carretera en primer lugar y ahí empiezan los senderos oficialmente. No descartamos organizar una carrera de montaña en un futuro".

Merche y Alberto recuerdan otro aliciente local. "La Estanca es un punto perfecto para llegar paseando y disfrutar al aire libre observando las numerosas aves que la visitan; es verdad que ahora llegan menos, pero se pueden ver fochas, somormujos, avetoros, garzas imperiales y aguiluchos laguneros. Está a apenas kilómetro y medio del pueblo, el camino es llano y hay zona de merendero".

Hablando de reponer fuerzas, Castiliscar cuenta con una referencia básica a la hora de premiar el esfuerzo de los caminantes: la Convivencia, en el centro del pueblo. Menús lustrosos entre semana y más variedad en el fin de semana, en ambiente familiar y con detalle en las presentaciones.

