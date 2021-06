En Jorcas construyen sueños con los versos y las rosas

En ocasiones, los nombres de las cosas dan pistas de su naturaleza. Otras veces, ni por asomo. El caso de la Editorial Duendes, ubicada en la localidad turolense de Jorcas, pertenece al primer grupo; es una impulso tan romántico como tangible, que funge como elemento de diseño social desde la óptica hiperentusiasta y poliédrica de su fundadora, Neus Asensi, una valenciana con raíces afectivas en este pueblo de apenas 50 habitantes. Neus vino de Guadassuar y recuerda orgullosa que después de toda una vida acudiendo de manera ocasional con sus padres primero y el padre de sus hijos después, dos horas de carretera mediante, el pasado invierno fue el segundo completo que pasó en su hogar turolense. Tiene duendes la cosa, y bemoles. "Arranqué en el tema como correctora de otras editoriales; como sabrás, no es solo un asunto ortográfico, los cambios hay que hacerlos con mimo y connivencia con los autores... siempre me ha gustado hacer las cosas bien. También me encargaba de coordinar presentaciones por toda España. Sin embargo, el cuerpo me pedía más; hablando con mi amiga Amparo, una ilustradora que también es de Guadassuar y vive en Canarias, hablamos de emprender una aventura empresarial y decidí invertir en este sueño. Comenzamos en una finca familiar, que adecué para el trabajo con un ‘mestre faller’, y ahí empezó la historia de El Donyet de la Carabassa, el duende de la calabaza en valenciano. Cuando trasladé el esfuerzo a Jorcas, lo hice como El Duende de las Endrinas, para mantener una parte del catálogo en valenciano y otra en castellano. Me llamaron loca por ese movimiento, pero tenía claro que quería hacer algo aquí. Hoy lo hemos acortado a Duende".

"Lo primero que sacó la editorial –recuerda Neus– fue un poemario en valenciano, ‘Comtes de la lluna plena’, de Mari Trini García Merino. También destaca un libro jorquino, ‘Hay buena gana’, coordinado con la historiadora local Lucía Pérez, con 166 aportes vecinales; ganó un premio de buenas prácticas de UNESCO". ‘Palabras de parte de Jorcas’ cuenta la historia del pueblo casa por casa; son esfuerzos colaborativos, se implicó mucha gente".

Vídeo de Jorcas en 'Aragón es extraordinario'

Neus se nutre de colaboradores de la provincia. "Contamos con ilustradores como Lidia, de Blancas, Sergio de Orihuela del Tremedal, Elisa ‘Nylon Silvestre’, muralista, Adri del grupo de rock Ni Zorra! de Galve... estamos preparando una revista cultural, ‘Boira’, que abordará cuestiones muy variadas, desde la historia a la filosofía, las experiencias profesionales en el campo; será trimestral. También hay un proyecto de cortometraje. Tenemos muchas ganas de hacer cosas".

Poesía Mundial a escena

El pasado otoño, Neus sumó una nueva aventura a su vida cotidiana. "Nos sumamos al grupo Poesía Mundial de Antonio José Caralps, que vive en San Agustín y ha editado durante muchos años la revista ‘Esta Tierra’. Ahí gozamos de una actividad incesante por las redes, por Meet, desde recitales de poesía a proyectos colaborativos que nos conectan sobre todo con compañeros de México y otros países de América Latina. Estoy trabajando también con Lita, una excelente poeta argentina de 73 años, de Jujuy, y varios autores de diferentes países".

Neus es graduada en gestión de la industria creativa y cultural. "Quería aplicar esfuerzos de diseño social en el pueblo desde que llegué; una extensión de lo que veía en mi casa, de lo positivo que resultó venir aquí y de lo mucho que debo al pueblo. Mis hijos estaban encantados aquí, y yo también. Ambos han querido quedarse en Teruel; cuando vivíamos en Valencia utilizaba los viajes a Jorcas como estímulo para que se aplicasen más en el colegio, porque les encantaba venir".

Neus ya es zoquera de corazón;zoqueros son los jorquinos, por la arraigada tradición local de usar zuecos abarqueros. Una copla muy resultona revela el origen etimológico de ese gentilicio popular: ‘San Pedro Mártir de Jorcas/abogao de los jorquinos/el que no tenga zapatos/que se los haga de pino".

Escuela de vida para los jóvenes

Neus está muy orgullosa del impulso pedagógico que ha supuesto vivir en el pueblo para sus hijos, pero extiende este sentimiento a todos los chavales del pueblo, incluyendo los que solo están presentes en vacaciones. "Los chicos de aquí que ahora tienen 20 años han aprendido a trabajar duro por lo que quieren, tenemos una buena cuadrilla con grandes ideas y ganas. Te detallo ejemplos que tengo en casa; mi hija prefirió estudiar en la universidad de Teruel pudiendo hacerlo en Valencia. A mi hijo Pedro, por ejemplo, un profesor del colegio le retó a idear una empresa que pudiera ser viable en Jorcas, y Pedro le presentó cinco. Ha estudiado pastoreo racional Voisin, y hace dos veranos se compró una becerra a mis espaldas con sus ahorros; además, hace de alguacil los veranos en Jorcas desde los 16 años, alterna con Aguilar de Alfambra. Sus amigos tienen la ilusión de hacer una empresa de multiaventura entre varios, una cooperativa de patatas… se fomenta el impulso de iniciativas con baja inversión inicial, para sostener la motivación de los chavales".

Neus concluye su reflexión con una queja. "Me parece preocupante el hecho de que en España la formación no está orientada al emprendimiento, sino más bien hacia el funcionariado; quizá es hora de ir cambiando ese modelo. Los que hemos elegido vivir en los pueblos sabemos buscarnos la vida, pero obviamente vivimos en un entorno regulado, que debería proporcionar una igualdad de oportunidades y recursos logísticos. No faltan ganas de trabajar, ni imaginación, pero hay unos mínimos necesarios para poder desarrollar cosas. Estamos hartos de diagnósticos desde la lejanía, que siempre son palmarios; va siendo hora de pasar a la acción".

Un programa formativo que da frutos

Explica Neus que el alcalde, Román Izquierdo, es un apoyo continuo para todas las iniciativas que van surgiendo, y se involucra en que salgan adelante. "Hace ya cinco años que el ayuntamiento de Jorcas y el centro EFA La Malvesía, de Llombai (Valencia) apostaron por el proyecto educativo consistente en becar las prácticas de los estudiantes de FP que empezaban en Aprovechamientos Forestales, Conservación del Medio Natural, Jardinería y Paisajismo. Este año han vuelto a Jorcas estudiantes preparados para su trabajo de fin de grado; van a concluir una gran rosaleda, limpiar senderos... los becados comen en el bar, que esperamos volver a tener totalmente operativo en verano, y hay varias actividades para apoyar otras necesidades, desde una matinal motera para reivindicar la mejora de la carretera que llega al pueblo a una biblioteca, para la que ya contamos con numerosas donaciones".

El factor Labordeta

Jorcas y José Antonio Labordeta estuvieron muy unidos durante años. Decía el poeta y profesor que «uno no es de donde nace, sino de donde se siente»; Neus Asensi recuerda haberle oído esa frase en una de sus visitas. «Vino por primera vez a actuar mediados de los 70, y nunca cobró, estuvo volviendo durante casi dos décadas. Llegaba directo desde su casa de Villanúa, y recordemos que aún no había autovía».

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.