Mallén, latiendo desde el ábside románico

Ejerce Nuestra Señora de los Ángeles una suerte de poder hipnótico para la mirada. Situada en el centro de Mallén, la iglesia fue originalmente (medievo) de una sola nave, con ábside semicircular de sillería. Esta joya se conserva en la actualidad en la estancia posterior al altar mayor; se accede a ella a través de la sacristía, y observarla desde el suelo tiene igualmente un efecto sublime en el visitante.

La iglesia fue ampliada en el XVII con capillas laterales y prolongaciones en la zona del evangelio; finalmente definió su planta con tres naves de cuatro tramos. La nave del evangelio se prolonga a través de un tramo con bóveda con linterna apoyada sobre pechinas, y otro con bóveda de lunetos.

En el centro de la fachada hay un gran óculo de iluminación. Rubén Marco, alcalde de Mallén desde 2015, explica que los tiempos pretéritos del templo fueron aún más llamativos. “Se dice que la antigua iglesia parroquial de Mallén estaba revestida al completo de alabastro. El ábside románico, Bien de Interés Cultural desde hace dos años, es una maravilla. Ante estas evidencias y contando con el esfuerzo investigador de Javier Royo, historiador y especialista local en la materias, se han ido recopilando informaciones sobre los diferentes procesos de construcción del templo a lo largo de los siglos; Royo, que amplió además su búsqueda con el aporte de contenidos en materia de planos, fotografías inéditas… se habló con la Institución Fernando el Católico (IFC) para una posible publicación. Además, donde estaban los antiguos bancos de piedra, en el suelo, se conserva la cimentación original del templo”.

Los detalles brotan en cada esquina. Junto a la Virgen de los Dolores hay una bòveda con pechinas coronadas por los cuatro evangelistas y sus símbolos; San Mateo con un ángel, San Marcos y el león, San Lucas y el toro y San Juan con el águila. Hay reliquias, imágenes, una cruz procesional... todo en un marco monumental. “Javier Royo –explica Rubén– también halló información nueva sobre el antiguo castillo, que pretende compilar y ordenar en otra publicación bajo el auspicio del Centro de Estudios Borjanos de la IFC. La verdad es que con la publicación de estos dos volúmenes querríamos potenciar las visitas guiadas por estos entornos; es algo que llevamos persiguiendo desde hace años con la catalogación de edificios históricos y la información para el visitante por vía de paneles informativos y códigos QR”.

La intención del Consistorio es hacer visitas guiadas por la población. los sábados por la mañana. “Queremos añadir a lo existente un museo en el antiguo Matadero, que queremos acondicionar para que Tomás Badía, gran luthier local, exhiba allá su gran colección de instrumentos de cuerda. Fabrica guitarras para concertistas de talla mundial”.

Rubén recuerda que Mallén está en el Camino de Santiago. “El albergue ha sido remodelado, aunque ahora no está activo por causa de la covid-19, pero normalmente viene gente de muchos países. La ermita del Puy y su paseo es otro aliciente para la visita, y ahora sumaremos un mural callejero de Marta Lapeña, en la línea de los ejecutados en otros lugares de Aragón”.

Vídeo de Mallén en 'Aragón es extraordinario'

Sagas que alimentan con esmero el cuerpo y el alma de la localidad

Una localidad que tiene a un profesor de conservatorio como alcalde ve como algo natural el florecimiento de familias consagradas a la creación artística en campos muy diversos. El culinario es, desde luego, muy importante. De fogones y hornos saben un rato los hermano Viela, Mari Carmen y Javier, que llevan la panadería y repostería enmarcada en su apellido e historia familiar. Están en un lugar privilegiado, en plena plaza de España, a la vera de la Casa Consistorial.

Mari Carmen explica que la cosa viene de lejos. “El negocio lleva abierto desde 1933, cuando una hermana de mi abuela empezó a obrar y a vender con su marido. Luego lo cogieron mis padres, y después ya llegamos nosotros, que llevamos un buen tiempo en esto. Estamos entre los veteranos de Aragón, pero no entre los que más, ojo –ríe– que hay gente con bastante más tiempo en el oficio. Los malleneros están contentos, porque aquí tenemos dos panaderías con forma clásica d hacer las cosas. Nosotros hacemos unos mantecados de hojaldre que gustan mucho, y tortas de manteca, españoletas, bizcochos bañados… un poco de todo”.

La otra panadería a la que ser refiere Mari Carmen es Gascón, frente a la Casa de Cultura, a apenas 80 metros andando de su competencia, en el número 20 de la calle Padre Ibáñez. En Gascón (negocio familiar; el profesor Santiago Gascón tiene aquí sus raíces) hay un extraordinario pan de hogaza, buenos molletes y unas tortas de fábula.

Otras sagas malleneras

Mallén tiene sus conexiones con el cine, y entre las sagas locales relacionadas con el séptimo arte (más allá de los Badía; Marina colaboró con el municipio en la posibilidad de hacer un festival de cine en Mallén, una idea que no se descarta en el futuro) no se puede olvidar a los Ramos; Santiago, el popular actor, es el hermano de farmacéutico local. “Santiago vivió aquí en su infancia, fue pregonero de fiestas una vez –explica Rubén Marco– pero marchó muy joven y no ha mantenido demasiado el contacto, aunque nos consta que quiere al pueblo”.

Otra figura que está en las mismas es el guionista y director de cine Javier Fesser Pérez de Petinto. Se hizo famoso a finales de los 90 con ‘El milagro de P. Tinto’, cautivó a los amantes del cómic llevando a las tres dimensiones antropomorfas a ‘Mortadelo y Filemón’, dejó las plateas sin lágrimas de emoción con ‘Campeones’ y cautiva ahora con sus ‘Historias lamentables’, arrasando en las plataformas ‘online’ y a la espera de su estreno en cines para la primavera. Fesser ha contado con varios aragoneses en el elenco de esta última película, como Laura Gómez Lacueva (protagonistas de una de las cuatro historias), Jorge Asín, Alberto Castrillo-Ferrer, Silvia de Pé o Gerald B. Fillmore.

“Veraneaba aquí de pequeño, y a su familia –recuerda Rubén– se les llama aquí los ‘petintos;tenían el’palacio de la plaza de España de Mallén que actualmente trabaja en su transformación en ocho o nueve magníficos apartamentos con fines de hospedaje”.

La saga de los Badía: Tomás, el luthier, y Marina la directora de cine

Marina Badía es una joven directora de cine;ha vivido en Estados Unidos, Chile y Holanda, y ahora trabaja en Madrid. Tiene dos largos en su haber; su tía es la actriz Eva Magaña, y su padre Tomás Badía, nacido en Bisimbre y mallenero de pro. Sus hábiles manos fabrican de todo un poco en los instrumentos de cuerda pulsada, tarea a la que ha consagrado casi medio siglo, y en la que sigue enfrascado al tiempo pausado que requiere el impulso artesano más genuino: guitarra española, barroca y de jazz, vihuela, zanfona, lira, rabel y citola. A caballo entre Zaragoza y su estudio mallenero, Tomás disfruta de la jubilación con el desarrollo de su afición constructora, siempre buscando joyas para replicar. Imágenes, medidas y a trabajar, con un dedicación espartana y alma filigranera, para meter todas las horas que sea menester. Sus creaciones, desde luego, suenan muy bien.

MALLÉN

Comarca. Campo de Borja.

Cómo llegar. Desde Zaragoza, su capital de provincia, hay 58 kilómetros por la AP-68.

La Virgen del Puy. Esta ermita, situada en el interior de la localidad, se erigió para agradecer a la Virgen el final de una larga sequía. En 1751 se levantó en el mismo lugar el templo que se conserva hoy en día. La Cofradía de Nuestra Señora del Puy data de 1658.

El palacio de los Zapata. Una maravilla de la arquitectura civil, que lidera un grupo integrado igualmente por la Casa de los Frontines o el mentado palacio de los Pérez de Petinto en la calle Mazo.

El Convento. A un kilómetro de Mallén se encuentra este yacimiento, Bien de Interés Cultural desde 1991. La pieza más interesante hallada en el lugar es una magnífica vasija cuneiforme.

La biblioteca. Creada en 1982, es un elementro capital en el fomento de la cultura y apoyo a la educación. Es de titularidad municipal y pertenece a la Red de bibliotecas de Aragón desde 2006. Está desde 1992 en la segunda planta de la Casa de Cultura.

Artículo incluido en la sección ‘Aragón es extraordinario’.