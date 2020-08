¡Pero qué rica está la cebolla de Fuentes!

Es un futbolero de pro, más de jugar que de ver, y la cebolla de Fuentes es su día a día. Jesús Berdusán se multiplica en el almacén de procesamiento de La Corona, uno de los referentes básicos de la Denominación de Origen Protegida de la Cebolla de Fuentes de Ebro. “Berdusán como Vicente, con B, broma doble -explica Jesús- que en algunas facturas me siguen poniendo Verdusán. La Corona la llevamos mi hermano Rafael y yo; empezamos como empresa en el 98, pero somos la tercera generación familiar que trabaja en esto. Hemos sido siempre agricultores; fue en esta última etapa cuando pasamos a ser también almacén procesador de cebolla. Con las cebollas hay que hilar fino, clasificamos con sumo cuidado por calibre y forma. Lo que más se compra es el saco de 10 kilos”.

La D.O.P. Cebolla de Fuentes de Ebro comenzó a gestarse hace dos décadas, con instituciones y productores uniendo fuerzas. “Hace 10 años que se aprobó –aclara Jesús– y ahora mismo estamos tres empresas procesando dentro de ella: Jumosol, Agrofuentes y nosotros. Además, este año hay 25 agricultores produciendo en la D.O.P. ¿Qué tiene la cebolla de Fuentes? La gente destaca sobre todo que es dulce, que pica poco, pero lo más característico es que no te deja ese retrogusto que acompaña todo el día cuando pruebas otras. La nuestra es suave, crujiente y sabrosa, no se pasa de dura ni de blanda... pero lo de dulce hay que aclararlo, ¿eh? Que no es un caramelo –ríe– pero no hay que olvidar que la cebolla tiene azúcares; al caramelizarla y reducirla, por ejemplo, salen a flote”.

La D.O.P. comprende unas 150 hectáreas de cebolla plantada en seis términos municipales: Fuentes, Quinto, Pina, Mediana, Osera y Villafranca. “Tenemos mucha salida en Aragón, claro, pero también Cataluña ha sido y es un nicho de mercado muy importante; también hay mucho aragonés que marchó a vivir allá, estamos cerca y conoce bien el producto. Tengo un colega que dice que nuestras cebollas son perfectas para el calçot, por ejemplo”.

Incondicionales de altos vuelos

La cebolla de Fuentes triunfa sobre todo en ensaladas, pero Jesús defiende otros usos en la cocina. “Para las salsas es perfecta, hace que los guisos sepan de maravilla. Los hermanos Torres le sacan partido en varias recetas; la más conocida es la crema de cebolla de Fuentes con trufa. Ellos son de aquí cerca, de Cinco Olivas; un día vinieron para decirme que querían cebolla de Fuentes en su restaurante de Barcelona, que su padre no paraba de recomendarlas. Llevamos cuatro años sirviéndoles directamente, y ellos siempre nos elogian.

La Corona también comercializa tomate de sus huertas. Lo destinamos sobre todo a uso industrial, aunque aquí lo vendemos por cajas al detalle. Vendemos por internet a través de la plataforma ‘Compro en el campo’, que trabaja muy bien. Aquí estamos de 7.00 a 15.00 en la actual época, de recolección”.

En el gran debate de la tortilla de patata, Jesús no duda: con cebolla. “Para mí es un pecado quitarla, aunque para eso, cada cual sabrá. Yo creo que es mucho más suave y sabrosa con cebolla. En mi casa, de hecho, también gusta la tortilla de cebolla sola”.

Longaniza artesana, pastillos y cine: alimentarse en varios planos

No todo es cebolla en Fuentes para los amantes de la buena cocina, faltaría más. Los pastillos, por ejemplo, son dulces cuya fama trasciende las lindes de la localidad. Asociados a la Semana Santa, se tomaban antaño con chocolate y una naranja, pero a día de hoy suelen disfrutarse en comidas familiares o reuniones de amigos, como bienvenida a la primavera. Es una torta redonda con huevos cocidos en el centro, perfumada con esencia de azahar, que los hornos de Fuentes preparan con esmero y reservan a sus incondicionales con días de antelación.

Otra delicia para las papilas gustativas tiene como sede natural las carnicerías de Fuentes. Hay muchas posibilidades para la gente de buen yantar, pero la longaniza artesana se lleva la palma. Las más buscadas están en Lapeña (pequeño establecimiento en el centro del pueblo) y Casabona, a pie de carretera; ambas tienen un surtido impecable.

Lapeña ha rebasado ya el medio siglo de vida, gracias a la iniciativa de la las hermanas Hortensia y Mari Tere; cuando se jubilación, sus hijas tomaron el relevo. La morcilla y el chorizo también tienen merecida fama. Tiene ficha en comerciantesfuentesdeebro.com. Casabona puso su primer local en 1975, así que también pueden presumir de historia añeja. Además de satisfacer las exigencias de sus clientes locales, también mandan a domicilio previo encargo telefónico o en la web hnoscasabona.es.

¡Viva el cine!

El impulso de José Antonio Aguilar y su equipo ha hecho posible que el Festival de Cine de Fuentes de Ebro (SCIFE) cumpla este año 25 ediciones. La edición de este año está prevista para dentro de dos meses (del 30 de octubre al 7 de noviembre) y recibe filmes a concurso hasta el día 31 de este mes, tanto en la categoría de cortos de ficción como en la de documentales. Eso sí, los envíos de material deben hacerse exclusivamente a través de la plataforma clickforfestivals.com.

Fuentes también es disfrutable al aire libre. Se acude mucho a la ribera del Ebro a echar el día, o a la balsa de los pescadores: está entre Saica y Fuentes, cerca del río, y es pública. “Se llena y se vacía por capilaridad –explica Jesús Berdusán–, no rebosa ni con las riadas, y los que van a menudo se encargan de cuidarla bien”. Por supuesto, subir a Rodén (pedanía del pueblo) y visitar las ruinas del pueblo viejo o los vestigios celtíberos siempre debe estar en la agenda del visitante a Fuentes.

El yacimiento La Corona merece abundar un poco más. Se trata de un poblamiento de época republicana destruido por un violento incendio y abandonado en la segunda mitad del siglo I a. C. Las primeras noticias sobre el yacimiento llegaron tras el hallazgo de partes de una estatua femenina, de bronce, hecho acaecido en 1951: se le bautizó como la ‘Dama de Fuentes’; actualmente está en el Museo de Zaragoza. El yacimiento fue excavado por el profesor Antonio Beltrán en 1952, y volvió a investigarse en profundidad en 1987, con nuevos hallazgos que permitieron una proyección más precisa del antiguo asentamiento.

La gran incidencia de las iniciativas socioculturales en la vida local

Fuentes de Ebro es un municipio muy activo en el plano social y también en el cultural:buenas parte de sus 4.500 habitantes se reúnen en torno a uno o varios colectivos. Desde las encajeras de la Asociación Santa Bárbara, maestras en el arte de los bolillos respetadas en toda la geografía aragonesa, al impulso cinéfilo de SCIFE, pasando por la Asociación Jotera Asunción Delmás, la defensa a ultranza del patrimonio local desde la Asociación Torre de Rodén, los danzantes (tanto en Fuentes como en el propio núcleo de Rodén: hay tradición), la asociación de viudas San Miguel Arcángel o la de la Tercera Edad (bautizada en recuerdo a José Sinués). En cuanto a la Asociación de Comerciantes de Fuentes de Ebro, agrupa a sus afiliados en 13 segmentos productivos y cada año celebra la feria Expo Fuentes, toda una referencia para el comercio de la Ribera Baja del Ebro.

FUENTES DE EBRO

Comarca. Comarca Central.

Cómo llegar. Desde Zaragoza, su capital de provincia, hay 27 kilómetros por la N-232.

La jota. La Jota Baja de Fuentes fue rescatada por el profesor Jesús Gil, y la actividad de rondallas y escuela sigue muy viva en la localidad.

Comer y dormir. Hay mucha oferta hostelera en Fuentes, pero San Miguel se lleva la palma en el aplauso de la clientela por su calidad y servicio. El Texas 2 y el Hostal y Restaurante Elena también son dos buenas opciones para la pernocta y el almuerzo. En cuanto a los bares, el Púber y el NBA son dos clásicos.

Miguel Linares. Delantero del Real Zaragoza durante la última temporada y media, el de Fuentes ha sido uno de los jugadores más queridos de la plantilla este año.

Tambor de Oro. Es el principal acto del inicio de la Semana Santa local. Lo entrega el Ayuntamiento a una persona o colectivo que desarrolla una actividad para el beneficio de todos los vecinos. La primera edición tuvo lugar en el año 2006.

