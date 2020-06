Las tres rutas de senderismo "infalibles" de Mariano Navascués

Primero por cada provincia. Luego, por toda la comunidad. Conocer aquellos rincones de Aragón que aún tenemos en cartera o regresar a los que más nos gustan es una de las opciones de esparcimiento más evidentes y gratificantes de este momento.

Las posibilidades son muchísimas y, por ello, hemos recurrido a un experto, Mariano Navascués, que cada semana lleva a los espectadores de Aragón TV de ruta por los senderos de Aragón a través de su programa 'Chino-Chano', que acaba de regresar a la parrilla.

El próximo domingo, Navascués y su equipo llegarán al Pueyo de Jaca. El siguiente se desarrollará en Peñarroyas. El último, se ocupará de la GR 17.

Después y hasta septiembre, habrá redifusiones, pero a mediados de ese mes se emitirán los nuevos capítulos que se grabarán a finales de agosto.

Mientras disfrutamos de los nuevos programas de 'Chino Chano' y llega la siguiente temporada, le pedimos a Navascués, tres rutas, una por cada provincia, que él considera "infalibles".

Imagen de una ascensión al Moncayo. Agustín Vega

ZARAGOZA: a la cumbre del Moncayo

Es el techo de la provincia, un pico que, dice Navascués, "aparentemente ofrece poca dificultad y por esta razón suele ser muy demandando".

La ruta parte del Santuario y, en menos de dos horas, se llega al punto más elevado del Sistema Ibérico zaragozano.

"Que sea accesible no deber suponer que la gente se lo tome a la ligera", advierte este experto. "Es media montaña, suele hacer frío en la cima y, si bien no hay pasos técnicos o zonas expuestas, no se debe subestimar una montaña como esta. Son 700 metros de desnivel y hay que tener en cuenta el regreso. "Pero, si todo transcurre con normalidad, es una cima que te regala unas vistas asombrosas". Para Navascués: "Tiene un efecto imán, un "no sé qué", que atrapa. He subido 39 veces y me sigue fascinando. Desde arriba se contemplan vistas que parecen no tener fin.... El esfuerzo está justificado", afirma.

"He subido 39 veces y me sigue fascinando. Desde arriba se contemplan vistas que parecen no tener fin.... El esfuerzo está justificado".

El presentador de 'Chino Chano' recuerda que este año, además, hay un reto solidario, Moncayo 52 x 52, que consiste en hacer cima en alguna de las 52 semanas del año. Hay una hucha en la que se puede colaborar para destinar los fondos (la voluntad) a gente que, lamentablemente, no puede subir.

Pasarelas de Valloré Laura Uranga

TERUEL: Pasarelas de Valloré

"Me quedo con este camino porque, desde mi punto de vista, es el mejor de toda la provincia: tiene de todo. Hay pasarelas rozando prácticamente el río, una situada en un mirador que, sostiene Mariano, "te deja patidifuso". Por si fuera poco, "el regreso se lleva a cabo por una zona expuesta que está acondicionada y que te permite sentir de cerca la roca y el contraste del Maestrazgo".

"Hay pasarelas rozando prácticamente el río y una situada en un mirador que te deja patidifuso".

A juicio de Mariano, esta ruta concentra lo que cualquier senderista busca: accesibilidad, paisaje y variedad en sus tramos. Eso sí, se desaconseja para aquellos que tengan vértigo.

"Con precaución y sentido común, se puede disfrutar de uno de los paisajes diáfanos y desnudos de una tierra tan hermosa como es el Maestrazgo", asegura Navascués .

El 'andarín' recuerda que estas pasarelas, además, "están haciendo de motor para una zona castigada por la despoblación". Hay otros ejemplos de este estilo, como la ruta de las pasarelas de Montfalcó.

Una de las ermitas que forman parte de la ruta circular de Tella Heraldo.es

HUESCA: Ermitas de Tella

Dice Mariano: "Es la ruta perfecta para hacer en familia, con niños pequeños o con gente que no está familiarizada con el monte". La describe como "45 minutos de puro disfrute y placer en los que naturaleza y patrimonio se presentan en idéntica proporción". Sin apenas desnivel, se pasa por tres ermitas construidas hace más de 1.000 años y por un entorno alpino precioso.

"Cada vez que voy paso horas y horas contemplando un paisaje que más se parece a una emoción que a una postal".

Además del camino, están las historias de aquellas brujas que tanto han teñido de misterio esa parte del Sobrarbe. "Para mí, la foto desde la ermita de San Juan y San Pablo es una de las imprescindibles para los amantes de la montaña y de Aragón", sostiene. "Se hace cómodamente y la recompensa supera cualquier expectativa. Es el camino perfecto incluso para la gente que no camina. Cada vez que voy paso horas y horas contemplando un paisaje que más se parece a una emoción que a una postal".