Programa Superior en Marcado CE

Cada vez que subimos en un ascensor, nos rodea la seguridad que garantiza la aplicación de las Directivas Europeas sobre Marcado CE. "Existe mucha normativa de seguridad para evitar caídas o si cayera, para que actúen los paracaídas que lleva", concreta Miguel Trallero, consultor de Innovación Tecnológica de Itainnova.

Aunque el Marcado CE es obligatorio en muchos productos desde 1995, "estas normativas van evolucionando con el tiempo y cada vez se ponen más requisitos de seguridad". Por ejemplo, "siguiendo con el ejemplo del ascensor, antes no existía el botón con el que ahora podemos comunicar con una centralita de emergencias en caso de problemas. No hace muchos años solo había una puerta para acceder a la cabina, ahora hay una doble puerta: la de la propia cabina que nos aísla del hueco del ascensor y la propia de cada rellano que ya había anteriormente. Además, hay una serie de seguridades en la maniobra del ascensor; por ejemplo, no se pone en marcha hasta que no se verifica que se han cerrado las dos puertas".

Itainnova lleva realizando acciones formativas en este ámbito "desde hace años, pero estos cursos siguen teniendo demanda". Este mes se pone en marcha un ‘roadmap’ formativo dedicado al ‘Marcado CE de equipos eléctricos, electrónicos y máquinas’.