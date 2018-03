Formando profesionales del internet de las cosas y la industria 4.0

Colaboran con Esic Business and Marketing School en Aragón en el lanzamiento de este programa formativo Itainnova y los clústers aragoneses de automoción, Caar, y del sector de las TIC, Tecnara.

Esta formación, explica Alberto de Torres, director del Programa Superior en Internet de las Cosas e Industria 4.0 y CEO de Nektiu, "se dirige principalmente a profesionales de industrias involucrados en la transformación digital, directivos y responsables de fabricación en el ámbito industrial, responsables de sistemas de información en el área industrial, diseñadores y desarrolladores de productos 4.0, consultoras de transformación digital de la industria e integradores de soluciones tecnológicas para la industria".

La metodología y el sistema de enseñanza "combina la parte teórica con la parte práctica, acompañada de casos reales y de un trabajo en equipo, que se realiza juntamente con una industria real un proyecto de internet de las cosas e industria 4.0, aplicando todo lo aprendido durante el programa al reto propuesto".

Desde Itainnova, que ya ha celebrado tres ediciones del Roadmap Formativo en Industria 4.0 desde 2016, se viene detectando esta demanda de formación por parte del mundo empresarial, indica Miguel Ángel García Muro, responsable de Formación.

Talento 4.0 para la nueva revolución industrial

En los últimos años, "la sociedad ha experimentado un notable cambio debido a los avances tecnológicos surgidos con la introducción de las llamadas nuevas tecnologías en nuestras vidas, lo que ha llevado a que las empresas evolucionen a un ritmo superior al que nos podíamos imaginar", reflexiona Miguel Ángel García Muro, responsable de Formación de Itainnova. Debido a esta revolución industrial en la que estamos inmersos, "van a surgir numerosas profesiones y ocupaciones asociadas a las nuevas tecnologías; los trabajadores con bajo nivel de formación o con poca capacidad para adaptarse no tendrán sitio en la empresa 4.0", asegura.

El trabajador "deberá ser más flexible, adaptable a las necesidades internas y disponer de la cualificación necesaria en electrónica, robótica, internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, big data, ciberseguridad, etc.". De esta manera, el profesional que curse este Programa Superior en Internet de las Cosas e Industria 4.0 "tendrá entre sus competencias la toma de decisiones ante problemas en el entorno de la empresa 4.0 y el carácter innovador". Este programa está pensado para formar a profesionales altamente cualificados y demandados por las empresas en sus procesos de transformación digital.

El director del programa, Alberto de Torres, detalla que "los profesionales que cursen este programa superior van a tener las capacidades, herramientas y conocimientos necesarios para liderar e implementar proyectos de digitalización en la industria 4.0 y diseño de productos 4.0 e internet de las cosas, siendo expertos generalistas en transformación digital. Podrán asumir posiciones con responsabilidad en áreas de transformación digital, innovación, industria 4.0 e internet de las cosas". Además, "van a aportar un gran valor añadido en sus empresas, al poder desarrollar proyectos profesionales no solo en el área industrial, porque van a tener capacidades para la creación y diseño de nuevos modelos de negocio, productos conectados y sistemas inteligentes".

García Muro explica gráficamente que "de poco servirá sensorizar nuestras líneas de producción si luego no somos capaces de analizar toda esa cantidad de datos para extraer información o si no somos capaces de alimentar modelos de simulación con los que conseguir un mayor conocimiento del proceso estudiado". Por lo tanto, "resulta necesario tener una cierta visión holística y un conocimiento multidisciplinar amplio para vislumbrar estas interrelaciones, que no siempre está presente en las pequeñas y medianas empresas". Es imprescindible, por tanto, "conocer bien el contexto de los productos y mercados para ser capaces de plantear soluciones con posibilidades de éxito y que generen impacto. No basta solo el conocimiento tecnológico". Siendo conscientes de todo esto, "este programa pretende ayudar a los profesionales a abordar las principales barreras identificadas para impulsar el desarrollo de la industria 4.0 entre las empresas de Aragón".

El programa