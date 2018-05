Pastillas para los exámenes: capitalismo, dudas y peligros

Las pastillas para aumentar el rendimiento conllevan no pocos riesgos Oliver Duch

“Adderall e Instagram son las dos cosas que necesitas para ser un estudiante perfecto. Todo el mundo quiere sacar buenas notas y estar delgado y tener tiempo para salir. Y Adderall te proporciona todo eso”.

Estas podrían ser las palabras-resumen del nuevo y controvertido documental de Netflix 'Take your pills' ('Toma tus pastillas'). Las dice una estudiante universitaria de Estados Unidos pero, según las estadísticas, las podrían suscribir al menos el 35% de los alumnos norteamericanos, porque al menos uno de cada tres las consume. Adderall es un derivado de las anfetaminas parecido a lo que en España se conoce como Ritalin, medicamentos destinados a las personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). Más allá de la controversia sobre el número real de personas con este trastorno, en ellas suele tener un cierto efecto calmante; en el resto, sin embargo, se comportan como lo que esencialmente son: estimulantes. Y eso es lo que buscan la gran mayoría de quienes las consumen: más energía, más concentración, más rendimiento. El problema es que en esa ecuación de éxito cristalino aparecen no solo dudas sobre su eficacia, sino certezas sobre sus riesgos.

El documental y las pastillas