“El granero se está secando, hay una crisis de aplicabilidad de la ciencia en Europa”

De cerca Doctora en Psicología Experimental.

Catedrática de Psicología Básica de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

En el Centro de Cognición y Cerebro de la UPF, dirige el grupo de investigación en Adquisición y Percepción del Habla, donde trabaja en el estudio del proceso de aprendizaje de lenguas centrado especialmente en las poblaciones bilingües. Es pionera en la investigación del aprendizaje bilingüe en bebés. Actualmente, en el marco del proyecto Under Control, investiga la relación entre atención y desarrollo del lenguaje.

De 2014 a 2016 fue vicepresidenta del Consejo Europeo de Investigación. ¿Qué pasaría si nuestro cerebro siguiera siendo toda la vida tan permeable a todas las lenguas como cuando nacimos?

Imaginemos una montaña en la que hay una gran cantidad de senderos, pequeños y estrechos, que nos permiten ir prácticamente a cualquier sitio. Con el tiempo, algunos caminos se van a utilizar más que otros. Estos caminos que van a estar más transitados serán más anchos y, con el paso del tiempo, puede ser que incluso de asfalten. Al final, los senderos que no se han utilizado (porque llevaban a sitios a los que sus posibles usuarios no querían ir) han desaparecido y aquellos que eran más útiles se han transformado en carreteras. Un proceso similar ocurre con el desarrollo del cerebro. Al principio hay muchas conexiones, de menor calidad (que serían las que permitirían al bebé nacido en una familia japonesa notar que ‘cara’ y ‘cala’ suenan distinto, aunque sus padres no sean capaces de notar la diferencia ni de producirla). Con el tiempo, al no escuchar ‘ra’-'la’ esas conexiones se han debilitado o incluso perdido. Pero, por el contrario, conexiones correspondientes a los sonidos de su propia lengua serán más robustas y eficaces. Si nuestro cerebro siguiera tan plástico como al principio… sería un desastre porque no podríamos utilizar nuestra lengua de una manera eficaz. Hay una creencia errónea de que es mucho mejor el cerebro de un bebé que el de un adulto (joven). Pensemos en cómo camina un bebé o cómo camina un adulto (algo que también refleja la maduración del cerebro). Prefiero mi caminar de adulto (ya no tan joven).

¿Cuándo y por qué empieza un bebé a reconocer palabras?