Bailando con algoritmos

Cuando el dramaturgo británico William Blake escribió 'El matrimonio del cielo y el infierno' no imaginaba que, años después, se emplearía inteligencia artificial para representar su obra. Eso no significa que ahora salgan robots a escena en lugar de bailarines humanos. Lo que pasa es que la compañía de danza Instituto Stocos usa algoritmos inteligentes y modelos por ordenador desarrollados en el marco del proyecto WhoLoDance de la Unión Europea.

Lo que finalmente ve el espectador es cómo cuatro barras de luz se deslizan por el escenario, a oscuras, acompañadas por inquietantes sonidos electrónicos. Y cómo "se adivinan sobre ellas las piernas de un puñado de bailarines que ora pisan, ora sortean las líneas luminosas representando, a través de una danza tecnológica, la obra", según leemos en 'Cooking Ideas'. La luz también se mueve al compás de los danzantes gracias a los láseres que tienen adheridos a sus extremidades y que proyectan sobre el escenario figuras brillantes. Stocos usa modelos basados en la inteligencia de enjambre que generan contornos lumínicos que envuelven a los actores.

Dicen en 'Cooking Ideas' que el trabajo de estos artistas es un ejemplo de cómo la tecnología y la danza no solo no están reñidas, sino que pueden aunarse en una deliciosa receta escénica. Mencionan en ese sentido a la coreógrafa inglesa Kate Sicchio, responsable junto con el artista Nick Rothwelldel del proyecto ‘Hacking Choreography 2.0’, sabe que la estrategia no solo funciona, sino que da lugar a obras maravillosas. En sus espectáculos, los intérpretes siguen los pasos de baile que genera en vivo un algoritmo inteligente y que un proyector se encarga de reflejar sobre el escenario. Mencionan también al equipo formado por el ingeniero Alex Berman y la coreógrafa caribeña Valencia James, que han creado un avatar inteligente que no solo explora los movimientos que le enseñan, sino que es capaz de inventarse otros nuevos. Alucinante.