Porque la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas

Durante los días 26 y 27 de octubre, profesionales de la divulgación venidos de toda España se dieron cita en Etopia para conocer las fórmulas más innovadoras para acercar la ciencia a la sociedad. Porque, como se citó, en palabras de la investigadora Rosalind Franklin, "la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas". Por eso se empeña en llegar a todas partes. Incluso al Congreso de los Diputados, donde la iniciativa Ciencia en el Parlamento se ha propuesto "acercar el conocimiento científico a la gestión pública, para que los políticos puedan legislar con la evidencia científica delante", explicó Eduardo Oliver. O llegar también hasta las recetas de los chefs, a quienes el concurso internacional ‘La patata marciana’ ha retado a preparar un plato con la variedad peruana tacna, la más idónea para ser cultivada en Marte. O imaginar el futuro de la mano de los niños con el proyecto de la Universidad de Zaragoza 'Unizar Kids. ¿Cómo será la vida en el 2075?’.

No hay límites para nadie. Se presentaron en el auditorio de Etopia los proyectos D+i Top, tres experiencias de divulgación inclusiva, premiadas por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que acercan la ciencia a pisos tutelados de menores, personas con diversidad funcional visual y niñas y niños con limitaciones auditivas.

Todos estos contenidos y muchos otros se abordaron en los distintos diálogos que tuvieron lugar durante las jornadas D+i, que también incluyeron charlas de divulgadores tan veteranos como Ramón Núñez, creador de los Museos Científicos Coruñeses, o tan mediáticos como Luis Quevedo, que acaba de estrenar en Telemadrid el programa ‘La otra ciencia’.

Las propuestas más jóvenes vinieron desde Youtube, la plataforma de vídeos que tanto gusta a los integrantes de la generación Z que, más que ver la televisión, se entretienen y sacian su curiosidad siguiendo a sus ‘youtubers’ favoritos. Inés Dawson, la bióloga y divulgadora que está detrás de los canales ‘Ines-table’, en español, y ‘Draw Curiosity’, en inglés, animó a los divulgadores a elegir este formato como "una forma de compartir un mensaje, de dar algo al mundo, a través de una plataforma muy buena para llegar a la gente en sus casas". Aconsejó cuidar al máximo el contenido, "lo más importante", y ser uno mismo para aportar esa "frescura en cámara" que buscan los ‘followers’ (seguidores) que "quieren verte a ti, con tu manera única de expresarte".

Ciencia in vivo

En torno a estas reflexiones de corte más profesional, se sucedieron diversos talleres, yincanas y ‘escape rooms’ abiertas al público de la ciudad, que también asistió a los espectáculos que cerraron cada una de las jornadas. El viernes, el estreno en triple formato –radioteatro, cine y teatro en vivo– de ‘El enigma Agustina’ se llevó grandes aplausos. El sábado, la performace interactiva ‘Molecular plasticity’ llenó el escenario de danza, música y color.

Ellas cuentan

Con un programa armado en torno al lema ‘En ciencia, ellas cuentan’, las jornadas D+i incluyeron un debate sobre ‘Mujeres y niñas en la divulgación de la ciencia’ moderado por Pampa García Molina, redactora jefa de la Agencia Sinc.

Clichés como el del científico como "hombre brillante por naturaleza" alejan a las niñas, destacó Digna Couso, experta en educación. Desde la iniciativa 11 de Febrero, Leni Bascones indicó que "los niños también necesitan referentes femeninos, por eso las acciones divulgativas de visibilización de la labor de las mujeres siempre son mixtas, aunque sí que hay actividades de desarrollo de habilidades y ‘mentoring’ dirigidas expresamente a niñas". Por su parte, Natalia González-Valdés, de L’Oréal España, que impulsa desde hace años la iniciativa ‘For Women in Science’, apuntó la necesidad de "implicar a los hombres en este camino de visibilizar y marcar referentes". Marta Macho, editora de ‘Mujeres con ciencia’, advirtió que "no es lo mismo mujerismo que feminismo". "Si la ciencia tiene personajes prepotentes –dijo–, la divulgación aún más porque es muy exhibicionista. Y hay mucha divulgación que no se ve porque se hace en directo". Un divulgador, en su opinión, "no es un señor que lo sabe todo". Aunque a los jóvenes hoy les gustan las formas agresivas, "hay otras dinámicas, como la de trabajar bien, con cariño". Desde el periodismo científico, Tania Rabesandratana señaló que se puede cambiar la agenda tratando temas con perspectiva de género. Michele Catanzaro indicó que al incluir mujeres científicas como opinadoras en los medios "se suma un punto de vista que faltaba".

