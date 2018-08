Por qué se me explotan tan rápido las pompas de jabón

Una pompa no es más que una fina lámina de líquido con aire en su interior. Normalmente esa pared consiste en una especie de sándwich con dos capas de jabón a los lados y una de agua en medio. ¿Pero por qué no puede crearse una burbuja solo a partir de agua? Por un lado, necesita al jabón porque es un tensoactivo, es decir, que reduce la tensión superficial del agua, y eso le da una estabilidad que el agua por sí sola no tiene.