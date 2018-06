El Kilauea amenaza por tierra, mar y aire

Cuando esta lava incandescente con una temperatura superior a los 1.000 ºC –la amenaza terrestre-, se precipita en el mar, se produce una ingente cantidad de vapor de agua sobrecalentado. Y numerosas reacciones y procesos químicos y físicos promovidos por el bestial contraste de temperatura y la consiguiente transferencia de energía calorífica. Así, la lava se enfría súbitamente con lo que solidifica y cristaliza en fragmentos y partículas de distintos tamaños. Las más pequeñas son suficientemente livianas para ser arrastradas por la corriente de vapor ascendente, a modo de aerosoles. Pero esta transferencia de energía de la lava al medio acuático no solo provoca que el agua marina literalmente hierva.

El agua del mar incorpora numerosas sales disueltas que también reciben una inyección de energía calorífica que las activa y favorece su reacción química con las moléculas de vapor de agua. Por decirlo de algún modo, el brusco calentamiento cataliza toda una serie de reacciones entre las que las más destacadas son las que involucran a las sales de cloro presentes en el medio. A saber, cloruro de magnesio (MgCl 2 ), cloruro cálcico (CaCl 2 ), y cloruro sódico (NaCl), la sal nuestra de cada día. Y donde el principal producto resultante es el cloruro de hidrógeno (HCl). Que resulta ser un gas tóxico, irritante y corrosivo. Y que, inmerso en un ambiente saturado de vapor de agua, se empapa para convertirse en gotitas de ácido clorhídrico en suspensión.

De este modo, la bruma volcánica constituye una peligrosa amenaza por dos vías: una 'mecánica', ya que la masiva presencia de partículas en suspensión puede producir dificultades respiratorias e incluso asfixia al invadir las vías respiratorias. Y otra química, al constituir un medio ácido y tóxico.

Una bruma, por tanto, con una composición distinta pero con unos efectos similares a los de la 'niebla volcánica' -denominada así por analogía con el término inglés 'vog' (contracción de 'volcanic fog')-. Voz que alude a las emisiones volcánicas de partículas y gases que entran en la atmósfera. Y que constituyen la principal amenaza por vía aérea.