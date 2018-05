'Agosto': Jean sin miedo

Aunque aún estamos en mayo, llega el ‘Agosto’ protagonizado por Meryl Streep y Julia Roberts. Un ‘Agosto’ que amenaza con ‘quedarse’ con nosotros. Entendiendo el entrecomillado quedarse, claro está, como engañarnos o meternos un gol. O en este caso, un gazapo científico. Enunciado durante esta multitudinaria comida, que tiene lugar cuando todo el clan Weston se reúne en la gran casa familiar para apoyar a la desconsolada esposa y madre, tras la reciente desaparición en extrañas circunstanciase patriarca. Una reunión en la que se destapan muchos de sus secretos y miserias. Lo que toca ahora es no tener miedo a destapar el error presente en este diálogo. Y si aún te queda algún recelo, siempre lo puedes disipar en ‘Que la ciencia te acompañe’. El diálogo

–Jean, solo por curiosidad, cuando dices que no comes carne, ¿significa que no comes ningún tipo de carne? –preguntó el tío Charles.

–Sí.