'Focus': se te ve un poco 'focuscado', capullo

En esta película, Will Smith se mete en la piel de Nicky, un sofisticado timador cuyos servicios son contratados por Garriga, el millonario propietario de una escudería de Fórmula 1 para ejecutar un plan maestro. Pero todo se complica cuando aparece Jess, una antigua colaboradora con la que mantuvo una apasionada relación y que ahora resulta ser la novia de su cliente. Normal que, con semejante panorama, y aunque Nicky no trabaje en el CERN, se replantee su plan. Mejor eso a que aparezca un capullo que le obligue a replantearse toda la física cuántica… ¿o no? Al fin y al cabo para esto último siempre puede contar con 'Que la ciencia te acompañe'.

El diálogo