¿Te atreves a probar a ser otro?

Es un sistema de realidad virtual corporeizada que permite a una persona experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo de otra. Se llama The Machine To Be Another, La Máquina de Ser Otro, y el 3 de mayo llega a Etopia.

Esta galardonada instalación es obra del colectivo Beanotherlab, cuyos miembros explicarán en una charla –el jueves 3 de mayo a las 19.00– el funcionamiento de este dispositivo que combina la realidad virtual, las ciencias cognitivas y la performance, permitiendo a los usuarios verse a sí mismos en un cuerpo diferente mientras se mueven e interactúan con el espacio y con retroalimentación táctil realista. Algo que, dicen, fomenta la empatía y también funciona como plataforma abierta para codiseñar experiencias inmersivas basadas en la premisa de habitar en la piel del otro. Esta investigación a largo plazo sobre cómo promover la empatía entre individuos de diferentes contextos sociales, culturales e ideológicos se ha utilizado para abordar cuestiones como el sesgo cultural, la inmigración, la islamofobia, el vínculo generacional o la resolución de conflictos vinculados al género.

Al finalizar la charla inaugural, los asistentes podrán participar de manera gratuita en las experiencias de realidad virtual corporeizada que propone el proyecto The Machine To Be Another y que comenzarán su programación regular el sábado 5 de mayo. Desde esa fecha hasta el 16 de junio (los jueves de 18.00 a 21.00 y los sábados de 10.30 a 13.30) podrán probarse dos experiencias diferentes conducidas por mediadores. En La Biblioteca de Nosotros, nos pondremos en los zapatos de otras personas para experimentar su día a día. Body Swap permite a dos personas participantes intercambiar perspectiva y cuerpo durante la experiencia. El precio es 5 euros.