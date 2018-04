Reto químico. Una moleculica muy ligona

Sabores Acabas de lavarte los dientes, pero te apetece un trocico de chocolate. Bueno, por una vez no pasa nada. Vas a la cocina, te peleas con el papel de aluminio que envuelve la tableta y coges una onza. Todavía te sientes un poco culpable, pero aún así le pegas un bocado. ¡Arg! Está superamargo. ¿Y eso? El karma, claro. Pues no, no es el karma. Es culpa mía. Con forma de piruleta

Me presento. Soy una moleculica con un nombre muy largo. Mi estructura química tampoco se queda corta, es una cadena de doce átomos de carbono, nada más y nada menos. Como podéis ver en la foto, tengo forma de piruleta (echadle un poco de imaginación, porfi). La cadena de carbonos, los átomos grises, sería el palito. Es un palito hidrófobo, que no se lleva nada bien con el agua. Mi colorida cabeza rojigualda, por el contrario, es hidrófila, hace muy buenas migas con el líquido elemento. ¡Somos moleculicas anfipáticas! Moleculicas algo trastornadas que amamos, y a la vez odiamos, al agua. Pero gracias esta peculiar estructura somos las mejores en nuestro trabajo.

Ligo muy bien

Y ¿a qué me dedico?, os preguntaréis. Pues soy un tensioactivo, un emulsionante (si lees esta última frase a ritmo de trap, tiene hasta gracia.) Soy una moleculica que favorece la formación de emulsiones. Sabéis lo que es una emulsión, ¿no? Esas mezclas sorprendentemente homogéneas de dos líquidos inmiscibles, como la mayonesa (aceite y agua bien ligaditos), la leche o las vinagretas. A veces, las emulsiones ‘se cortan’, sus componentes se separan. Esto pasa porque no me llaman a mí. Gracias a las moleculicas tensioactivas, las emulsiones se mantienen como tiene que ser: bien emulsionadas.

En el armario del baño