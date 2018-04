Con nuestras preferencias, intereses y patrones de búsqueda, los algoritmos desplegados por grandes compañías como Google, Facebook, Twitter, etc. trazan nuestro perfil de usuario ‘online’ . Así, sabiendo qué nos gusta , qué leemos, qué nos interesa y qué no, filtran la información que nos muestran.

Pero ¿qué es un algoritmo?

Las consecuencias de un 'Me gusta' en Facebook

En un lenguaje coloquial, un algoritmo es un conjunto de reglas que se aplican sistemáticamente para resolver un problema dado.

Desde nuestros primeros años en la escuela estamos aprendiendo algoritmos: las reglas de multiplicación de números son algoritmos que usamos a diario. Y estos no solo existen en las matemáticas. Cuando nos sentamos a la mesa y nos comemos un cocido, estamos disfrutando el resultado de un algoritmo, en este caso, una receta culinaria: dados unos ingredientes, existen unas instrucciones que nos dicen cómo mezclarlos y cocinarlos para obtener un resultado dado.

En el mundo digital, la mayoría de los algoritmos que usan las grandes compañías que gestionan la información son secreto industrial, pues son la base de sus negocios. Pero una forma sencilla de obtener un perfil de un usuario es simplemente contar la cantidad de veces que hace una determinada acción. Por ejemplo, suponga que yo le muestro noticias que se pueden clasificar en 5 temas diferentes y que usted hace 1 clic en el tema 1, 2 clics en el tema 2, 5 clics en el tema 3, 0 clics en el tema 4 y 1 clic en el 5. Pues un algoritmo que sume cuantas veces hace usted clic en cada tema ya me serviría para hacer un perfil suyo, que después puedo usar para filtrar la información que le muestro: si quiero maximizar el tiempo que usted está conectado a mi aplicación de noticias, me basta con enseñarle, la mayoría de las veces, noticias relacionadas con el tema 3, que es el que más interés despierta en usted.

Un universo fuera de la vista

Desde la Tierra, solo vemos sin telescopio una pequeña parte de nuestra galaxia. En internet nos parece que vemos todo lo que hay y solo vemos lo que dicen nuestros amigos o lo que nos recomiendan los buscadores; el Universo, con millones de galaxias, es mucho más grande.

Nuestra galaxia es tan solo una entre millones. Planetario de Aragón

Con el objetivo de dar un nuevo aire a la red social, su fundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, anunció en enero un cambio en el algoritmo de Facebook para seleccionar qué información aparece en el muro. Los cambios pretenden que los usuarios "pasen más tiempo en la red y lo empleen mejor". En su opinión, eso significa que conecten con las personas que más les interesan (familia y amigos) y menos con páginas o medios de comunicación. Es decir, ya no nos aparecerá tanta información de páginas, medios de comunicación o marcas, si estas no han pagado por ello. "Si las redes sociales, Facebook en particular, nos muestran solo lo que considera que queremos ver o leer, si siempre nos muestra nuestro círculo más íntimo de amistades, si lo único que nos llega es contenido de los que piensan como nosotros porque son más cercanos, nos está encerrando en una burbuja de información en la que solo vemos a nuestros iguales", valoran Marga Cabrera, directora del Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información en Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia, y Miguel Rebollo, profesor del Grupo de Investigación de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial de dicha universidad, en un artículo publicado en Sinc. En su opinión, "esto al final va a provocar que seamos mucho menos abiertos de mente. Conviviremos en un mundo virtual con mentalidades muy similares a las nuestra, lo cual nos cierra la posibilidad de ampliar con otras opiniones, visiones o perspectivas".

El escándalo creado por el uso ilegal de cuentas de Facebook para propaganda política ha puesto de máxima actualidad al alegato de Cathy O’Neil contra las “armas de destrucción matemática”. En su libro, la experta estadounidense en ciencia de datos desmonta los sesgos y diseños erróneos de algoritmos manejados por empresas, policías y gobiernos con consecuencias nefastas para la igualdad de oportunidades, los derechos laborales y la calidad democrática, como explica Pablo Francescutti en Sinc.

Según O'Neil, la condición de secreto comercial de los algoritmos, que les sustrae al escrutinio público, garantiza la opacidad de estas “armas de destrucción matemática”. La gente ignora cómo procesan sus datos y por qué es clasificada de tal o cual manera con pernicioso impacto en sus vidas.

SIGUE LEYENDO

Las consecuencias de un Me gusta