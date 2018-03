Wagensberg. La decisión personal de ser creativo

Hay personas que crean, que construyen, que hacen que sucedan cosas. Jorge Wagensberg (1948-2018) era una de ellas. Una vez se preguntó qué probabilidades tenía una hormiga de dar una vuelta a la Tierra, puesta en órbita. Quiso desafiar la respuesta lógica -probabilidad cero- y entregó al astronauta Pedro Duque un trozo de ámbar que encerraba dentro a una hormiga con el encargo de llevarlo en uno de sus viajes espaciales. Así, treinta millones de años después de haber existido hasta acabar atrapada por una gota de resina, aquella hormiga hizo un viaje imposible.

La pregunta que más le gustaba, me contaba en una entrevista publicada en Tercer Milenio, dio título a uno de sus libros: 'Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?'. “Es toda una actitud del científico, que ve el mundo como respuestas”, argumentaba. Él era un gran fabricante de preguntas. "Preguntar es rebelarse", decía. E “investigar es conversar, no es algo de premios Nobel sino que lo hacemos todos los días”. Sin perder nunca de vista que "conversar es hablar después de escuchar y escuchar después de hablar", que “cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución".

Tras la noticia de su muerte, hace unos días, descubro que a Jorge Wagensberg le maravillaban los herreros enamorados de su trabajo. Los buscaba allí donde iba (por ejemplo en Calaceite, ese lugar con “un paisaje bíblico que tiene la virtud de ser muy mediterráneo pero fuera del mar”, donde pasó tantas vacaciones). Los herreros quedaron en su memoria como “prototipos del artesano creativo cuya prioridad absoluta es acabar dignamente la faena que tiene entre manos. Todo lo demás no cuenta, o cuenta menos”. Escribió convencido: “Hay una profunda trascendencia en esta actitud: el proyecto por delante de las identidades individuales o institucionales”. Para él, esta actitud era el pilar central de la creatividad humana, lo que “marca la línea roja que separa a los individuos y a los colectivos que funcionan de los que no funcionan”. Un dilema que veía como un pulso entre dos tendencias contrapuestas: la creatividad o la mediocridad. Algo que para él no era ni un don ni un defecto, sino una decisión personal.