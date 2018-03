Volcanes y libélulas: tierra y aire

Desde abril de 2017 no se permite el acceso a Volcán Poás, el Parque Nacional más visitado de Costa Rica, porque las frecuentes explosiones pondrían en peligro a los visitantes. Francisco Gutiérrez, catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, ganó con una imagen del volcán el XX Concurso de Fotografía San Alberto Magno que organizan la Facultad de Ciencias y la Cátedra José María Savirón.

En Costa Rica, nos cuenta Gutiérrez, "más del 20% del territorio son parques nacionales y reservas naturales". El Poás, con 2.708 metros de altitud, "es un volcán muy activo que ha experimentado numerosas erupciones en época histórica. Destaca la de 1910, que generó una columna de cenizas de 8.000 metros de altura".

Como muestra la imagen premiada, "posee un cráter de grandes dimensiones con abundantes fumarolas y uno de los lagos más ácidos del planeta. Los gases que exhala generan una lluvia ácida que impide el crecimiento de la vegetación en el entorno del cráter".

"El volcán está permanentemente vigilado. Cambios en la actividad sísmica, el 'hinchamiento' del volcán, o variaciones en la temperatura y composición de los gases y el agua del lago pueden ayudar a anticipar erupciones violentas y poner en marcha planes de evacuación", explica. Por eso, "desde abril de 2017 no se permite el acceso al Parque Nacional por un aumento de su actividad, con frecuentes explosiones que pondrían en peligro a los visitantes".

A salvo de cualquier peligro, Gutiérrez recomienda hacer una visita virtual con una aplicación como Google Maps o Google Earth, saltando por varios volcanes centroamericanos: Poás, Turrialba (Costa Rica), Masaya, Momotombo (Nicaragua), Popocatépetl (México).

Buscando patrones

Con ‘Estructuras’ (segundo premio), Ana Tierz, profesora del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y subdirectora de imagen y comunicación de la Eina, propone "una búsqueda de patrones inspiradores para el diseño de producto en la naturaleza, como lo son las alas de las libélulas. El diseño se puede entender como un reto y la naturaleza constantemente nos proporciona claves...".

La fotografía está realizada en el exterior, con luz natural y un objetivo macro. "La mayor dificultad -recuerda- fue acercarme lo suficiente y no asustar a la libélula. Pasaron unos 15 minutos hasta que me dejó fotografiarla… Me acercaba y entonces volaba un poco y se posaba en otro lugar. Así unas cuantas veces, hasta que, después de un tiempo, creo que las dos nos relajamos".

