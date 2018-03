El mito La semana pasada estuve en la exposición de Harry Potter en Madrid. Sí, uno puede ser desmitificador y friki al mismo tiempo, ¿qué pasa? A la entrada, te escaneaban los tickets, te dejaban hacerte la foto en un precioso croma verde para luego personalizarla con tu fondo favorito y, justo antes de coger el Hogwarts Express, te recordaban amablemente que estaba prohibido hacer fotos con flash. Pero, ¿y eso? La exposición estaba más oscura que la prisión de Azkaban, era imposible salir de ahí con una foto de recuerdo decente. ¡Y ni siquiera había cuadros! ¿Por qué prohíben el flash en las exposiciones? Verdadero o falso

Lo de prohibir el flash es una tontería. Puede tener sentido en una exposición como la que visité en Madrid, porque, al estar ambientada con tan poca luz, los destellos pueden molestar a otros visitantes. Al fin y al cabo, la muestra se ha preparado para estar iluminada de una forma muy concreta y ver flashazos cada dos por tres no es nada agradable. Pero… ¿y en un museo? Claro, la luz estropea los cuadros, destroza las obras de arte. ¿O no?

Por un lado, sin luz seríamos incapaces de admirar las obras de arte. Aparte de la obviedad de que a oscuras no vemos un pimiento, es importante recordar que la luz es el ingrediente fundamental para que podamos apreciar el color. Los pigmentos que se usan en los cuadros son sustancias que absorben parte de la luz que les llega y reflejan otra (el color que vemos). Me explico: un tomate es rojo porque absorbe toda la luz que le llega salvo la luz de color rojo, que se refleja. El tomate no emite luz roja (si así fuera, lo veríamos brillar en la oscuridad) pero sí que refleja toda la luz roja que recibe. Queda claro que es fundamental que haya luz para poder apreciar los colores.