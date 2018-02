Lo siento Levi Strauss, pero tú no inventaste los jeans azules de denim

Según afirma la Levi Strauss & Company, los primeros jeans azules no aparecieron hasta 1873 ("Anyone can make a pair of blue jeans, but Levi Strauss & Co. made the first blue jean in 1873"). Craso –¿e inocente?– error que procedemos a remendar puntada a puntada.

Puntada 1 El algodón (la planta y la fibra vegetal obtenida de la misma), su cultivo y empleo en la confección de prendas de vestir data de muy antiguo. Ya en el 3000 a.C. se elaboraban ropajes de algodón en la región del valle del Indo, en Paquistán. Una práctica que poco a poco fue extendiéndose por todo Oriente Próximo.

Puntada 2 El índigo es el tinte de un profundo color azul que se obtiene a partir de las plantas del género Indigofera. En especial de la Indigofera tinctoria, que se cree es nativa del archipiélago malayo, desde donde habría colonizado Asia y África. Ya en el segundo milenio a.C. el extracto de dicha planta era empleado como tinte azul de objetos y telas debido a su gran poder de cobertura. Mayor sobre el algodón que sobre otras fibras textiles naturales. El índigo tiñe con facilidad la superficie de la fibra pero solo penetra parcialmente en su interior. Lo que explica que los vaqueros se vayan decolorando con cada lavado.

Puntada 3 Se considera que a partir de los siglos IX-X los mercaderes asiáticos introdujeron los tejidos confeccionados con algodón en Europa a través de los principales puertos italianos.

Puntada 4 Ya antes habrían aparecido los primeros jeans azules, en la India. Y más en concreto en Dhunga, donde los marineros y pescadores habrían comenzado a vestir unos confortables y resistentes pantalones de algodón teñidos de (y con) índigo.

Puntada 5 Y es probable que estos pantalones también los empleasen los marineros orientales que transportaban las mercancías con destino a los puertos italianos. Pantalones que sus colegas latinos habrían adoptado.

Puntada 6 Otras versiones apuntan a que los jeans azules surgieron de forma independiente en Italia, en particular en Génova, al hilo de la introducción del tejido de algodón teñido, popularizándose entre los marineros.

Puntada 7 Sea como fuere, tanto la tela como los pantalones elaborados con ella, comenzaron a ser designados por los comerciantes franceses como 'bleu de Genes', es decir, 'de Genova'. Aunque otras fuentes indican que 'Genes' no alude a la ciudad sino a la tela empleada. Tras su desembarco en el mundo anglosajón, el 'Genes' original derivó en 'jeans'. Entendidos siempre como unos resistentes y cómodos pantalones de algodón azules.

Puntada 8 Es momento de trasladarse a Francia. En concreto a la ciudad de Nimes, donde la industria textil local había desarrollado, entre los siglos XV y XVI un nuevo tejido más suave y flexible –que ha pasado al español como 'sarga'–. Se elaboraba mediante el cruzamiento en diagonal de los hilos. Al principio de lana y luego de algodón, generalmente teñido de azul. Tejido conocido como 'de Nimes' o simplemente como 'de-nim' o 'denim'. Y que comenzó a exportarse a EE. UU. para la confección de las lonas de las carretas y las velas de los barcos; así como para las prendas de la marinería.

No diga jeans, diga Levi’s