Investigadoras en lugar de princesas

Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa ‘de verdad’. Da la vuelta al mundo y, al no encontrar ninguna que le parezca suficientemente buena, regresa decepcionado a su castillo. Un día de tormenta, llama a la puerta, en busca de cobijo, una mujer empapada. Recordando una prueba para descubrir delicadas princesas ‘de verdad’, la reina esconde debajo de la cama un guisante y pide a los sirvientes que coloquen más de veinte colchones encima. Pero la mujer empapada no es una princesa sino una científica. Al llegar a sus aposentos y ver aquel montón de colchones, nuestra científica, siente mucha curiosidad...: "¿Por qué hay tantos colchones en esta cama?, ¿qué se esconde debajo?", y, ni corta ni perezosa, no para hasta que encuentra el guisante. Después, duerme tranquila. Por la mañana se despierta, no se casa con el príncipe ni se queda en el castillo; se dedica a investigar, a inventar y nunca, nunca, deja de ser curiosa.