El 'timo' de los botiquines de nuestra infancia

Hace un par de décadas no había botiquín doméstico que no tuviera un botecito de agua oxigenada (peróxido de hidrógeno, si nos ponemos técnicos) junto al bote de alcohol. Y escocía mucho menos, claro. "Hoy el mundo se me ha hecho un poco más cuesta arriba, y todo por leer que la utilidad desinfectante del agua oxigenada ha quedado en entredicho", se lamenta Miguel Artime en 'Maikelnai's Blog'. Los poderes curativos del agua oxigenada eran casi un bluf, un timo, un engaño en el que participaban inadvertidamente nuestros bienintencionados padres.