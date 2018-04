Proyecto Telomerasa: creando exposiciones juntos

Los organismos poseen un mecanismo genético que registra el paso del tiempo y la proteína telomerasa es una sustancia que interviene en este proceso. Por eso se eligió el gen de la telomerasa, esa proteína que tiene que ver con la duración de la vida, para crear un modelo de gen gigante para el museo. El modelo tiene una longitud de 288 metros, contiene 17.730 piezas, pesa 310 kg y la estructura, que está suspendida en el aire sobre el hall de entrada de la Domus, ocupa un volumen de 108 metros cúbicos. Para su construcción se contó con la participación de 700 alumnos de centros de Educación Secundaria de A Coruña, que se implicaron sin dudar en esta experiencia.

El Proyecto Telomerasa consistió en que cada estudiante de cada centro montase una secuencia determinada del gen, y que posteriormente lo insertara en la Domus con los fragmentos construidos por los otros alumnos. La acogida por parte de los centros escolares fue excelente. Se contó con la participación de 22 centros de la ciudad, lo que supuso un total de 700 alumnos. Una vez finalizado el montaje de cada secuencia, cada centro escolar visitó el museo para hacer entrega de su tramo de gen. Un día inolvidable en el que todos los constructores del gen nos reunimos en el museo para crear algo nuevo y singular. Una experiencia única en la que el público participó, en este caso, en la propia producción de un elementos expositivo. El resultado: una pieza de gran belleza plástica y un gratificante trabajo colectivo.

Un proyecto como este nos invita a múltiples lecturas. El museo experimenta un acercamiento al ámbito escolar, un sector de la sociedad fundamental en su objetivo educador, ya que la escuela participa en las exposiciones de la Domus. La comunidad incluye al centro en su entorno más inmediato, surgiendo un sentimiento positivo de propiedad: en la Domus existen elementos que yo he realizado. El centro dinamiza su entorno: me apetece participar en una actividad que propone la Domus. Los visitantes quieren volver al museo: ven a la Domus que te enseñaré lo que yo hice. Se pueden abordar realizaciones que por sus dimensiones no serían fácilmente viables: el modelo de gen de gigante de la Domus se ha construido gracias a la participación de 700 estudiantes. Y se potencia la sorpresa: ¡en la Domus hay un gen gigante hecho por los niños de la ciudad!

Patricia Barciela Directora de la Domus. Museos Científicos Coruñeses

