¿Influye la ciencia ciudadana en las políticas medioambientales europeas?

El conocimiento tradicional de las gentes del lugar ha ayudado durante siglos a mejorar la comprensión de fenómenos naturales y ha sido objeto de múltiples estudios. Recientemente, la aparición del concepto de ciencia ciudadana y su consolidación como disciplina está sirviendo para considerar además otras formas de implicación voluntaria en los procesos científicos. Esta participación puede servir tanto para dar a conocer un problema que necesite actuación política -por ejemplo en el temas de olores, donde no hay legislación al respecto y que trabajamos con la aplicación Odour Collect- como para acometer las actuaciones necesarias para implementar alguna ley. Un ejemplo es el control de biodiversidad en ecosistemas en riesgo de desaparición, pues, si no fuera por iniciativas como SEO/Bridlife y sus voluntarios, el Estado no podría cumplir con las leyes europeas.