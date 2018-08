¿Cuáles son las ETS más comunes entre las mujeres?

Muchas mujeres no acuden a la la revisión con el ginecólogo por vergüenza.

Además, estas enfermedades son especialmente recurrentes durante los meses de verano, lo que implica que las visitas ginecológicas han de realizarse periódicamente. No obstante, la plataforma también revela un 54 por ciento de las mujeres situadas en este rango temporal no acuden al ginecólogo anualmente. Sin distinción de edad, Doctoralia apunta que un 30 por ciento de mujeres no visita anualmente al ginecólogo.

Las principales razones por las que las mujeres de 18 a 35 años no acuden a pasar la revisión ginecológica anual son, por un lado, el precio de las pruebas en la sanidad privada y, por otro, la vergüenza.