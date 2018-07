Nueva Jersey prohíbe fumar en playas y parques de todo el estado

"Las playas y parques de Nueva Jersey ahora estarán libres de humo", dijo el senador Sweeney, ponente de esta nueva legislación junto a los otros senadores estatales Vin Gopal y Bob Smith.

Según los legisladores, esta ley ayudará a que la costa de Nueva Jersey y los parques del estado sean más limpios y saludables para los ciudadanos.

"Los visitantes a las playas y a nuestros parques podrán disfrutar de las hermosas atracciones naturales sin colillas de cigarrillos y humo de segunda mano. Los peligros del tabaco son bien conocidos por los fumadores y por aquellos expuestos al humo ambiental. Esto ayudará a eliminar los daños del tabaquismo al medio ambiente y a la salud de todos", subrayó Sweeney en un comunicado del Senado de Nueva Jersey.

Según el presidente del Comité Ambiental del Senado, el senador Smith, "no queremos a niños y a otras personas expuestas al humo de segunda mano, no queremos que nuestras playas y parques estén llenos de colillas de cigarrillos y no queremos que nuestros recursos ambientales estén expuestos a efectos dañinos de contaminación de ningún tipo".

La nueva ley actualiza el 'Acta de aire libre de humo de Nueva Jersey' del 2005, que declara que el humo de tabaco constituye un peligro para la salud de la mayoría de los no fumadores y que considera que es de interés público prohibir fumar en lugares cerrados con acceso público y en lugares de trabajo.

La prohibición no incluye estacionamientos adyacentes a playas y a parques, y la ley permitirá a los municipios designar un espacio de hasta el 15% de una playa para poder fumar.

Una violación de la ley significaría una multa de no menos de 250 dólares por la primera infracción, 500 por la segunda y 1.000 por cada ofensa subsiguiente.

Los filtros de cigarrillos se encuentran entre los principales tipos de basura recogidos en las playas, de acuerdo con defensores del medio ambiente que, sólo el año pasado, recogieron unos 25.000 filtros de cigarrillos de las playas de Nueva Jersey en actividades de limpieza o "barridas de playa", informa el Senado estatal.

A nivel de EE. UU., más de 300 comunidades costeras han prohibido fumar en sus playas, de acuerdo con la Fundación 'American Nonsmokers Rights'.