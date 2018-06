La primavera incrementa los virus estomacales por los cambios bruscos de tiempo

Los cambios bruscos de temperatura registrados en las últimas semanas de mayo y principios de junio han aumentado las atenciones por virus estomacales en las consultas de Atención Primaria de Aragón.

"En su mayoría -señala la doctora Lomba- son cuadros banales que se prolongan durante los meses de mayo y junio, y que no requieren hospitalización. De no ser un caso especial, en el que haya alguna otra complicación, los pacientes tienen las molestias gástricas del momento y no revisten gravedad", tranquiliza esta médica del centro de Salud de Utebo, quien achaca a la inestabilidad del tiempo la culpa de buena parte de estos procesos virales.

Según datos del último Boletín Epidemiológico de Aragón, solamente en las dos primeras semanas de junio se detectaron más de 2.000 cuadros diarreicos en la Comunidad (1.162 en la última semana de la que se tiene constancia, del 4 al 10 de junio). La mayoría de estos procesos -que suelen cursar acompañados de vómitos- fueron atendidos en los centros de salud de Zaragoza (919); si bien hubo también 97 casos en la provincia de Teruel y 146 en Huesca.