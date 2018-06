Aitor Sánchez: "Comemos más porque comemos mal"

El dietista-nutricionista Aitor Sánchez reconoce que la población come de más porque come mal, fundamentalmente porque cuando se consumen productos no saludables, afirma, es "más fácil pasarse".

"Cuando se come mal cualitativamente se come más cuantitativamente" porque "se abusa de alimentos muy refinados y muy palatales que producen una sensación muy exacerbada", ha explicado antes de participar en un coloquio en Zaragoza con el título 'Switch off the Sugar: Aprende a vivir sin azúcar añadido'.

Una conferencia con la que ha tratado de analizar los mensajes que sobre el azúcar se han transmitido en los últimos años y los impactos que este producto tiene en la salud.