Olvídate de sacrificios y únete a la 'no dieta' para adelgazar antes del verano

Así que olvídate de soluciones milagro y únete a la ‘no dieta’. Un nuevo movimiento viral que se basa en la lógica, en aprender que ponerse en forma es un modo de vida no un breve periodo de tiempo en el que eliminas alimentos o abusas de ellos, como el caso de la dieta rica en carbonos que puede fomentar la aparición de enfermedades en la piel. Hay que provechar todos los beneficios de la alimentación tradicional que como se ha demostrado va mucho más allá de conseguir el peso deseado, ya que la dieta mediterránea también ayuda a los huesos y otras partes del organismo.

Si quieres descubrir las claves para adelgazar sin hacer dieta, toma nota de estos trucos para añadirlos a tu estilo de vida.

Date un capricho

Las bebidas y los alimentos industriales no deben ser la base de tu dieta por todos los peligros de estos ultraprocesados para tu salud. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca más puedas volver a tomar una hamburguesa o un refresco. Darte un capricho de vez en cuando hará que no tengas ansiedad por no poder comerlos y, al ser de manera esporádica, no repercutirá de manera directa en tu salud.

Ponte las zapatillas de deporte

El deporte es esencial en este estilo de vida. Ejercitarse es la mejor manera de comer productos reales sin preocuparte por las calorías. Vuelve a practicar un deporte que hacías antes o prueba uno nuevo. No tengas miedo a no ser capaz, comenzar a hacer ejercicio es sencillo siguiendo los pasos adecuados.

Come más

Puede parecer una locura si lo que se pretende es bajar de peso, pero si se come poca cantidad el organismo retendrá todo lo que ingieras haciendo que engordes. Es importante que hagas cinco comidas al día, ya que cada digestión gasta energía. Así que si controlas lo que comes empezarás a quemar calorías. En cambio, si haces el proceso al contrario y te saltas comidas potenciarás el efecto rebote.

Pica entre horas sin remordimientos

Si no quieres llegar a la hora de la comida con un hambre incontrolable, debes tomar algo entre horas, realizar el famoso y temido picoteo pero de manera saludable. Existen diversos 'snacks' a los que volverse adicto sin peligro, ya sean salados o dulces. Si eres un amante del chocolate puedes disfrutar de una buena onza del puro para quitarte ese antojo. A nadie le amarga este dulce, además hay que aprovecharlo, ya que según un estudio el chocolate podría desaparecer en 30 años.

