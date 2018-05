Aragón se suma a un proyecto para involucrar al paciente en el desarrollo de fármacos

Este proyecto se centra en tres líneas de actuación: establecimiento de prioridades de investigación, diseño de ensayos clínicos y diálogos tempranos, indica el Gobierno de Aragón en un comunicado.

Así, integrará las necesidades, perspectivas y expectativas de todos los actores involucrados y establecerá cómo medir el impacto de la participación del paciente.

El proyecto, bautizado como Paradigm (Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicines), es la primera colaboración en Europa que pone al paciente en el centro de la estrategia de desarrollo e investigación de fármacos y medicamentos.

En ella participan 34 entidades públicas y privadas de las cuales dos son españolas, el IACS y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Los investigadores del IACS están implicados en todas las etapas del proceso.

Dentro de 30 meses, Paradigm hará público un conjunto de recomendaciones y herramientas que favorezcan y apoyen la participación de los pacientes en el proceso y que se trasladará, entre otros, a los responsables de los sistemas sanitarios europeos, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.

El proyecto pretende además desarrollar una métrica consensuada con cientos de expertos europeos (productores, reguladores, evaluadores y pacientes) e identificar y evaluar las prácticas de incorporación de pacientes ya implantadas.

La presencia del Aragón en este proyecto único es reflejo de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el IACS por incorporar a los pacientes en todos los procesos vinculados a la salud.