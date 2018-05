¿Cómo es la vida sexual de los españoles?

Dos de cada tres personas no están satisfechas con su vida sexual. Así lo revela el Proyecto Sex360, el primer estudio realizado por un equipo de profesionales expertos en sexualidad de diferentes disciplinas, unidos para analizar el perfil y las preferencias sexuales de los españoles.

¿Cómo funciona el sexo? ¿Existen distintos modelos de comportamiento sexual? ¿Qué modula el comportamiento de las personas en la cama? ¿Con quién se es compatible? ¿Se podría adivinar? El objetivo de este equipo, formado por Diana Marre, -antropóloga de la UAB-, Carlos Suso Ribera -psicólogo de la Universitat Jaume I de Castellón-, Carmen Sánchez Martín -sexóloga de l*Institut de Sexologia de Barcelona-, MaFe Peraza -andróloga de Fundació Puigvert-, Mónica González -ginecóloga de Fundación Puigvert-, Josep María Monguet -profesor de ingeniería en la UPC- y Eduard García Cruz -responsable del proyecto y urólogo del Hospital Clínic y Hospital Plató- es el de poder responder a estas preguntas e investigar, ayudar y educar para formar adultos sexualmente libres, respetuosos, responsables y felices.

Según este estudio, basado en una muestra de casi 4000 encuestas, son las mujeres las que muestran una mayor satisfacción con su vida sexual. Concretamente son el 35,1% las que así lo afirman, respecto al 28,2% de los hombres. El 60% de los hombres encuestados asegura tener bastante o mucho deseo sexual, un porcentaje que disminuye al 46% en el caso de las mujeres. Ello podría tener relación con el hecho de que el porcentaje de hombres que afirma haber tenido más de 100 parejas sexuales es mayor (3,7% hombres contra el 0,5% mujeres) y que se consideran menos fieles - casi el 7% de los hombres reconoce que nunca o casi nunca es fiel, mientras que solo un 3,6% de las mujeres realiza esta afirmación-. Por el contrario, cabe remarcar que el 4,7% de los hombres nunca tuvo relaciones sexuales con otra persona, mientras que esta situación se da tan solo en el 2,7% de las mujeres.

Por último, independientemente del sexo, las personas con más deseo sexual tienen 15 veces más posibilidades de sentirse satisfechas con su sexualidad que aquellas con menos deseo.

¿Qué influye en ser infiel?

Tener más o menos deseo sexual no parece estar relacionado directamente con la infidelidad. Las personas fieles o infieles encuestadas no tienen diferentes niveles de deseo sexual. En cambio, sí disminuye la tendencia a la infidelidad en aquellas personas que han tenido una buena educación sexual y que han recibido muestras de afecto por parte de sus padres durante la infancia, acorde a los datos del estudio.

La orientación sexual también parece condicionar en este sentido, ya que según los datos recogidos los heterosexuales son menos infieles en comparación con otras orientaciones sexuales.

Otro dato del Proyecto Sex360 a destacar es que las personas infieles se sienten menos satisfechas con su vida sexual que las fieles, a pesar de haber tenido más parejas sexuales a lo largo de la vida.

La relevancia de la belleza y el dinero en la satisfacción sexual

La percepción de belleza guarda relación con una vida sexual satisfactoria y con el número de parejas sexuales que una persona ha tenido. Así lo muestran los resultados del estudio, según los cuales los hombres y mujeres que se consideran atractivos físicamente se sienten más satisfechos con su vida sexual y es más probable que hayan tenido relaciones con más de 20 personas (43% de hombres y 20% de mujeres que se consideran atractivas vs 16% de hombres y 10% de mujeres que se ven menos agraciadas). Sin embargo, las personas que se consideran más atractivas aseguran ser más infieles, apunta el Dr. García Cruz, responsable del proyecto.

También el dinero influye en la vida sexual. Las personas que se consideran más adineradas tienen más deseo sexual y han mantenido relaciones con más parejas sexuales. A pesar de esto, no se confiesan más infieles, acorde a los datos del proyecto.

Respecto a la percepción de salud, las personas que se consideran sanas sienten más deseo sexual y están más satisfechas con su sexualidad. Además, recuerdan a sus padres y madres como personas más cariñosas. Por otro lado, las personas encuestadas que dicen tener peor estado de salud reconocen haber sufrido más abusos sexuales en la infancia (35% vs 19%).

La receta de la plenitud sexual

Sentirse sano y bello, haber tenido una buena educación sexual, padres y madres cariñosos y haber estado con más parejas sexuales parecen ser parte integrante de la receta del buen sexo. Por lo tanto, haber crecido entre personas que se quieren, haber recibido información y educación sexual, quererse a uno mismo y sentirse deseado, son capitales a la hora de sentirse bien sexualmente.

El 20% de los encuestados sufrieron abusos sexuales

El 20,4% de quienes respondieron la encuesta dijo haber sufrido abusos sexuales. Una de cada cinco personas encuestadas -el doble de frecuente en mujeres- respondió sí a haber vivido alguna situación sexual desagradable y, lo que es más preocupante, el 9,2% de total -303 personas- dijeron haber sufrido abusos en repetidas ocasiones.

Las encuestas se han realizado en base a una muestra de casi 4000 personas, de las cuales un 80,5% se definen como heterosexuales (79% mujeres vs 82% hombres), 12,6% bisexuales (15,6% mujeres vs 8,6% hombres), 4,5% homosexuales (2,5% mujeres vs 7,4% hombres) y un 2,3% asexuales (2,5% mujeres v 2% hombres).

