Las 113 pruebas esenciales para la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado una Lista Esencial de Diagnósticos para que todos los países sepan que test de diagnóstico necesitan para tratar de forma correcta las enfermedades más comunes y aquellas prioritarias.

Muchas personas en el mundo no son diagnosticadas correctamente porque los profesionales de la salud que los tratan no tienen acceso a las pruebas de diagnóstico que les indicarían qué enfermedad padecen. En muchos casos, los pacientes son diagnosticados con dolencias que no padecen y como resultado ingieren medicamentos que no necesitan y que son nocivos para su salud.

"Cuando no tienen el diagnóstico, los médicos están ciegos y pueden cometer errores que pueden ser gravísimos", afirmó la coordinadora de innovación y acceso de la OMS, Sarah Garner.