¿Qué es el rotavirus y por qué es importante la vacuna en la infancia?

La gastroenteritis por rotavirus afecta sobre todo a los niños pequeños y, en España, la incidencia aumenta en los meses de invierno. También en ese mismo periodo, de noviembre a enero aproximadamente, se produce un incremento del número de casos de bronquiolotis causados por el virus respiratorio sincitial (VRS), por lo que es una época en la que hay más ingresos hospitalarios de niños muy pequeños y esto se traduce no solo en mayor carga en los hospitales, sino también en preocupación para los padres.

"Existen vacunas con demostrada eficacia frente al rotavirus. No obstante, no se alcanzan coberturas tan altas como con otras vacunas", ha explicado el doctor Malmierca. En este sentido, el especialista ha hecho hincapié en que, en la actualidad, se está considerando la relación del rotavirus con otra serie de patologías que podrían evitarse mediante la vacunación.

Estas jornadas, que se enmarcan dentro de la estrategia de Posicionamiento Estratégico en innovación responsable de la compañía, son un proyecto del área de vacunas de GSK España que consta de distintas charlas, con 32 temáticas diferentes que se celebran en varios puntos de España. Esta última sesión ha tenido lugar en Salamanca, y ha girado en torno a la enfermedad meningocócica, el rotavirus y la importancia de la comunicación entre profesionales sanitarios y los padres.

Por su parte, el doctor Juan Manuel Igea, codirector de la Clínica Alergoasma y secretario del Comité de Humanidades de la Sociedad Española de Alergia, fue el conductor de la charla 'Vacunación como estilo de vida saludable', en donde se ha dejado constancia de la importancia de esta herramienta para la salud global.

De hecho, el coordinador del encuentro ha incidido en que las vacunas protegen al individuo al que se le administran y también a aquellas personas que no han podido vacunarse o no han querido. "Las vacunas proporcionan una protección individual y también colectiva", ha remarcado.

Otro de los aspectos que se han abordado durante esta Vac Talk han sido los '8 apellidos meningocócicos', a cargo de la pediatra de área, la doctora Teresa de la Calle, quien ha destacado que existen diferentes grupos de meningococos, con características epidemiológicas y clínicas diferentes, frente a los que se dispone de distintas vacunas.

"No todos los serogrupos son igual de prevalentes en todo el mundo. En España, a día de hoy, el más prevalente es el serogrupo B para el que, desde hace no mucho, disponemos de vacunas. A su vez, el serogrupo C ha disminuido entre otras cosas porque a los niños españoles se les vacuna desde hace tiempo frente a él y con altas coberturas. Últimamente, están apareciendo casos del serogrupo W para el que desde hace poco tiempo se dispone de vacunas en las farmacias", ha explicado Malmierca.

Finalmente, el doctor Roi Piñeiro Pérez se ha encargado de la ponencia 'Cómo hablar con los padres de vacunas: más información, más confianza'. En relación con este tema, el moderador ha reiterado que, desde el punto de vista de la pediatría de AP, la comunicación es "constante y muy buena".

