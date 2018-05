Las enfermedades reumáticas, ¿un impedimento para ser madre?

La Sociedad Española de Reumatología y seis asociaciones de pacientes han lanzado la campaña de concienciación #HoySíPuedo para alentar a las mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas a no renunciar a tener hijos por culpa de patologías , como la artritis reumatoide o psoriásica y el lupus . Ese es el objetivo de la campaña presentada hoy, el de apoyar a estas mujeres para que puedan equilibrar el manejo de la patología con su planificación familiar y que la enfermedad no decida por ellas.

En España, más de 2,5 millones de personas padecen una enfermedad inflamatoria crónica y siete de cada diez son mujeres en edad fértil, muchas de ellas con deseo de tener hijos antes de que se les diagnosticara la enfermedad, otras ya con hijos, y a la mayoría le asalta la duda de si podrán tener más familia.

Además, una de cada siete creen que su enfermedad limita sus planes de formar una familia, según el estudio "La planificación familiar en mujeres con artritis inflamatoria: la perspectiva de los pacientes". La falta de información las lleva a sentirse poco preparadas para tomar decisiones sobre la maternidad y por eso esta campaña proporciona información, recursos y consejos para antes, durante y después del embarazo.

También, la web hoysipuedosermadre.com incluye una guía del paciente para que la mujer tenga toda la información y los recursos a la hora de abordar el tema de la planificación familiar y el tratamiento con su médico.

Hasta ahora, las limitaciones de las enfermedades y la falta de evidencia sobre la seguridad de los medicamentos dificultaba un embarazo, pero en la actualidad estas mujeres no tienen que abandonar el deseo de ampliar la familia, ya que con una adecuada planificación es posible, según los expertos.

No obstante, estas pacientes tienen menos hijos que la población normal y tardan algo más de tiempo en quedarse embarazadas, según el doctor de la Sociedad Española de Reumatología (SER) Juan Antonio Martínez

Solo el 25% consigue quedarse embarazada cuando la enfermedad está activa frente al 75% que lo hace cuando está en remisión, y algunas de ellas tienen experiencias desagradables durante anteriores embarazos y el postparto, lo que hace que no quieran repetir pese a ser su deseo de volver a ser madres.

Y hay un dato a destacar, el 34% abandona el tratamiento sin consultar con su médico para buscar por su cuenta el embarazo, cuando lo más importante es tener controlada la enfermedad y planificar las mejores condiciones para que ese embarazo tenga el menor riesgo posible para ella y su hijo.

Además, el 40% de las que quieren tener hijos retrasan sus planes debido a preocupaciones relacionadas con la enfermedad, el 54% cree que tienen que decidir entre el tratamiento y la lactancia y sólo la mitad consulta con su médico antes de quedarse embarazada.

Es necesario tener información para tomar una decisión, porque tal y como ha explicado Sandra Mas López, afectada de espondilitis anquilosante y madre de un hijo, "cuando el dolor te controla no ves otra salida que cambiar tus planes de familia". "Me hubiera gustado tener un segundo hijo, pero me asaltaron muchas dudas porque no tenía la información adecuada ni los recursos suficientes. Animo a las mujeres que se encuentren en esta situación a informarse bien y a hablarlo con su médico, porque hoy sí se puede y es esencial que la enfermedad no decida por ti", ha concluido Sandra.

