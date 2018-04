'Mi plato equilibrado', nuevo recurso para seguir una alimentación sana

"El plato único está triunfando porque una sola imagen explica muy bien las necesidades nutritivas, se trata de un interesante mecanismo didáctico", ha declarado el presidente del comité científico de la SEDA y de la Fundación Alimentación Saludable, Jesús Román.

Además, este modelo, también conocido como plato único saludable, es "válido para uno mismo, para alimentarse sano y de forma individual, como para transmitirlo a pacientes de una consulta, a niños, a personas de cualquier edad", es decir, "para todo el mundo", según ha señalado la nutricionista Andrea Calderón durante la rueda de prensa de este jueves para presentar el proyecto.

En concreto, los expertos han creado un conjunto de propuestas gastronómicas en las que prima los alimentos vegetales, tanto cocidos como crudos, y aquellos que provienen del mar.

Así, la forma del plato se divide en tres secciones; en una de esas terceras partes se encuentran las verduras y hortalizas; en otra de los alimentos proteicos como la carne, pescado huevos o legumbres, y los lácteos, frutos secos y alimentos como el tofu son también fuentes de proteínas y pueden contabilizarse como tales. Por último, el espacio restante se puede componer de hidratos de carbono, en los que se incluye el arroz, pasta integral, patatas, boniatos, cereales completos o semillas.

En cuanto a la bebida, tanto la nutricionista como el presidente han recomendado utilizar agua. De postre, han aconsejado una pieza de fruta, así como algún producto lácteo, el cual se puede comer en otro momento del día.

"No tengo tiempo", la principal excusa para no cocinar sano

Román ha advertido de que "la falta de tiempo para cocinar y la comida rápida han suplantado los hábitos de vida de la dieta mediterránea", así como que cada vez los españoles consumen "menos productos de origen vegetal, especialmente frutas y verdura". A ello se le suma el bajo consumo de pescado, porque es caro y lleva tiempo prepararlo", pues se está "dejando de lado el pescado azul, por ejemplo, y está triunfando el plato preparado o la comida rápida", ha especificado.

Sin embargo, entre el tipo de razones por las que no se acaba cocinando y usando comidas rápidas o precocinadas, se suman "no tengo tiempo, llego tarde, llego cansado, o no sé qué cocinar", o "quiero perder peso yo y no sé qué cocinar a mis hijos", ha explicado Calderón.

Todo esto, ha mencionado la nutricionista se puede resumir en una falta de planificación y de tiempo; un hecho que desemboca en "dedicar menos tiempo a la alimentación, a una compra saludable, de lo que se debería".

De la pirámide alimentaria al plato único saludable

Según ha añadido el profesor Román, la población española sufre graves problemas de sobrepeso, con los problemas consecuentes; así, la "epidemia de la obesidad se llama así porque parece que se contagia y tiene un crecimiento muy rápido, debido el efecto 'copia' de hábitos inadecuados. Engloba no solo una mala alimentación, sino también la falta de ejercicio físico, entre otros factores. La peor consecuencia es el incremento de las enfermedades crónicas, y en general, la disminución de la calidad de vida".

Actualmente, las pirámides de la alimentación se están dejando de lado por poco eficaces a la hora de recomendar a la población dietas saludables, según Román. "Ha habido diferentes recursos gráficos, como las citadas pirámides, que son ayudas didácticas para que la gente sepa qué tiene que comer. En España se utilizó desde 1957 la famosa rueda de los alimentos, y luego nos llegaron las pirámides, que, por lo general, son mal entendidas por la población", ha señalado el experto.

De hecho, en Estados Unidos "ya no se usan porque dan una información confusa que no resulta útil. Las pirámides se han sustituido por el plato, que permite ver de un vistazo lo que cada uno tiene que comer, y con cuatro renglones explica que es necesario comer más verdura, más fruta, con raciones de proteína animal más pequeñas y una cantidad ajustada de carbohidratos".

El plato único suena en España "porque se parece a lo que antes se llamaba un 'plato combinado', solo que este plato único incorpora todo lo que se necesita con la ventaja de que poder prepararlo muy rápido", ha concluido.

