Los casos de Párkinson se duplicarán en 20 años

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha advertido de que el número de afectados de Parkinson se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050, puesto que tanto la prevalencia como su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas en España, por el aumento de la esperanza de vida, los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor sensibilización respecto a esta enfermedad.

Así, y en marco del Día Mundial del Parkinson, que se celebra este miércoles, los neurólogos han explicado que esta enfermedad es, tras el Alzheimer, el segundo diagnóstico neurológico más frecuente entre los mayores de 65 años. En concreto, el 2 por ciento de los mayores de 65 años y 4 por ciento de los mayores de 85 años padecen Párkinson en España.

No obstante, el Párkinson no es una "enfermedad exclusiva" de personas mayores, debido a que el 15 por ciento de los pacientes no superan los 50 años y también se pueden encontrar casos en los que la enfermedad se inicia en la infancia o en la adolescencia.