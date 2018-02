Médicos de familia y enfermeros han avisado, durante la V Jornada Dual Neumológica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de que los cigarrillos electrónicos no ayudan a dejar de fumar y de que son perjudiciales para la salud.

"Se consume nicotina al mismo nivel que con los cigarrillos normales, por eso no sirven para dejar de fumar. Los estudios que se han hecho con los cigarrillos electrónicos tienen importantes deficiencias metodológicas y las conclusiones no son válidas. Es decir, no hay datos científicos que avalen que son eficaces para dejar de fumar", ha comentado el presidente electo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Carlos A. Jiménez Ruiz.

Asimismo, los especialistas han destacado durante el encuentro el papel "fundamental" que juega la Atención Primaria en la prevención, control y tratamiento del tabaquismo.