Tengo una amiga que tiene cáncer. Una más. Ya casi he dejado de contar y de sostener el aliento cuando me entero de que alguien cercano lo tiene y de pensar en todo eso que nos viene a la cabeza y que nos humaniza con una mayor ternura. Y no sé muy bien cómo explicar lo que siento, una mezcla de miedo y esperanza, entre el pánico y la certeza de que saldrá, mientras me convenzo de que, de momento, soy intocable y vuelven una vez más a la mente todos los que están, felices y más vivos que nunca, los que me enseñan cada día lo insignificante de una discusión por el cargador del móvil; y los que se han ido, dejando una dolorosa orfandad en el alma, y que se fueron con ese honor que solo tienen los privilegiados.