"No pedimos un donante para María, sino concienciar a la gente de la importancia de donar para salvar vidas"

La joven zaragozana María Anadón, de 14 años, que lucha desde hace unos meses contra una leucemia mieloide aguda, ha impulsado en redes sociales una campaña con apoyo de sus padres para concienciar de la importancia que tiene un gesto que salva vidas: donar médula ósea.

Sus padres, que la acompañan y apoyan en todo momento en su lucha contra la enfermedad, cuentan que la iniciativa de publicar este vídeo en redes sociales fue suya, pero no a beneficio propio, sino con el objetivo de poder ayudar a otros a través de su testimonio. "Es algo que le venía rondando por la cabeza y aunque estuvo muy malica el primer mes de la recaída, en el momento en que se encontró bien grabó el vídeo, lo puso como una historia en Instagram con el 'hashtag' #donamédula, y a partir de ahí empezó a moverse", relata María Luz Aína, su madre, quien también quiso compartirlo en su perfil de Facebook.

"Sabemos que una médula para María no puede ser, que está prohibido. La idea es que mi propia familia vaya a donar, pero ya no para María, para cualquier persona que lo necesite y eso es algo que ella misma comenta en el vídeo refiriéndose a gente de Madrid, Aragón, Valencia... Desde el primer día las oncólogas de la cría nos dejaron muy claro que no se pueden hacer donaciones exclusivas, y desde luego por nuestra parte es algo que nunca se quiso hacer", explica esta madre para despejar cualquier tipo de polémica en la que se puedan ver inmersas campañas personalizadas de este tipo.