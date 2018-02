Tomar ibuprofeno en los 3 primeros meses de embarazo puede dañar la fertilidad de las bebés

Los autores encontraron la primera evidencia en el tejido ovárico humano de que la exposición al ibuprofeno durante los primeros tres meses cruciales de desarrollo fetal da como resultado una "pérdida drástica" de las células germinales que producen los folículos a partir de los cuales se desarrollan los óvulos femeninos. Las células germinales murieron o no crecieron ni se multiplicaron a la velocidad habitual.

Los investigadores señalan que sus hallazgos suscitan preocupación sobre los efectos a largo plazo del ibuprofeno en la fertilidad futura de las mujeres expuestas al dolor cuando está en el vientre de su madre. "Las niñas nacen con un número finito de folículos en los ovarios y esto define su futura capacidad reproductiva como adultas", explica la directora del estudio, Séverine Mazaud-Guittot, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM, por sus siglas en francés), en Rennes, Francia. "Una reserva inicial pobremente abastecida dará como resultado una vida reproductiva acortada, menopausia temprana o infertilidad, todos eventos que ocurren décadas más tarde en la vida", advierte esta experta.

"El desarrollo de los folículos en el feto no se ha completado al final del primer trimestre, por lo que, si el tratamiento con ibuprofeno es corto, podemos esperar que la reserva ovárica se recupere hasta cierto punto", tranquiliza. Pero añade: "Sin embargo, encontramos que de dos a siete días de exposición al ibuprofeno redujo drásticamente la acumulación de células germinales en los ovarios fetales humanos durante el primer trimestre del embarazo y los ovarios no se recuperaron completamente de este daño. Esto sugiere que la exposición prolongada al ibuprofeno durante la vida fetal puede provocar efectos a largo plazo en la fertilidad de las mujeres y aumenta la preocupación por el consumo de ibuprofeno por las mujeres durante las primeras 24 semanas de embarazo. Estos hallazgos merecen ser considerados a la luz de las recomendaciones actuales sobre el consumo de ibuprofeno durante el embarazo".

Se estima que alrededor del 30 por ciento de las mujeres toman ibuprofeno en los primeros tres meses del embarazo. Las recomendaciones actuales son que el analgésico no se debe tomar después de ese momento, ya que se sabe que eleva el riesgo de malformaciones fetales; sin embargo, no hay una guía firme sobre si es seguro o no tomarlo en las primeras semanas.

La doctora Mazaud-Guittot y sus colegas obtuvieron fetos humanos entre las 7 y 12 semanas de desarrollo a partir de interrupciones del embarazo inducidas legalmente y con el consentimiento de las madres. Entonces, cultivaron el tejido ovárico en el laboratorio; parte del tejido de cada feto estaba expuesto al ibuprofeno y una segunda parte (control) no. Se analizaron muestras de 185 fetos y se midió la cantidad de ibuprofeno en la sangre en el cordón umbilical para analizar a cuánto habría estado expuesto el feto.

El ibuprofeno cruza la barrera placentaria

Los autores descubrieron que el ibuprofeno cruza la barrera placentaria. "La concentración que encontramos en los cordones umbilicales de fetos de madres que ingirieron 800 miligramos (cuatro pastillas de 200 miligramos) dos a cuatro horas antes de la cirugía es similar a la concentración que se puede encontrar en la sangre de un adulto para el mismo tratamiento. En términos simples, el feto está expuesto a la misma concentración que la madre. Por lo tanto, probamos concentraciones que estaban en el rango de las que se pueden encontrar en la sangre de un adulto en las muestras ováricas en el laboratorio", describe Mazaud-Guittot.

A diferencia del tejido fetal que no estaba expuesto al ibuprofeno, el tejido que estuvo expuesto a concentraciones de ibuprofeno de 10 micromolares durante una semana tenía aproximadamente la mitad del número de células germinales ováricas.

"Encontramos que había menos células creciendo y dividiéndose, más células muriendo y una dramática pérdida de células germinales, independientemente de la edad gestacional del feto --señala--. Hubo efectos significativos después de siete días de exposición a 10 micromolares de ibuprofeno, y vimos la muerte celular tan pronto como después de dos días de tratamiento. Cinco días después de retirar el ibuprofeno, estos efectos nocivos del ibuprofeno no se revertieron por completo". "Es el primer estudio que examina los efectos del ibuprofeno en el tejido ovárico de los bebés y el primero en demostrar que el ibuprofeno puede atravesar la barrera placentaria durante el primer trimestre del embarazo, exponiendo el feto al medicamento. Nuestros hallazgos son que, al igual que con cualquier otro medicamento, el uso de ibuprofeno debe limitarse a la duración más corta posible y a la dosis más baja necesaria para aliviar el dolor o la fiebre, especialmente durante el embarazo", recomienda. Y agrega: "El consejo más sabio sería: seguir las recomendaciones actualmente aceptadas: debe optarse mejor por el paracetamol antes que cualquier fármaco antiinflamatorio hasta las 24 semanas gestacionales, y este último no debe utilizarse a partir de entonces. Sin embargo, los médicos, las parteras y los obstetras están en la mejor posición para dar consejos de expertos, puesto que cada madre y cada embarazo son únicos".

Los investigadores dicen que se necesita trabajar más en los mecanismos de acción del ibuprofeno en los ovarios humanos, y en analgésicos alternativos. Además, el estudio tiene limitaciones en cuanto a que el tejido fetal se estudió en el laboratorio y no en un cuerpo vivo; además de la duración del estudio, que no dejó abordar el efecto a largo plazo de este fármaco en el ovario.

