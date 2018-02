El fotoperiodista aragonés Manu Brabo, corresponsal de guerra contra el cáncer

La exposición "Corresponsales de Guerra en el Cáncer de Mama", de la mano de Samsung, Fecma (Federación Española de Cáncer de Mama), Seom (Sociedad Española de Oncología Médica) y el fotoperiodista aragonés Manu Brabo, premio Pulitzer 2013 por sus imágenes de la guerra de Siria, ha sido inaugurada este jueves en el Espacio Mood Malasaña, en el centro de Madrid, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra cada 4 de febrero. Una exposición que forma parte de un proyecto más amplio y en la que hasta el domingo 4 de febrero se podrán observar, de manera gratuita, 15 de las 40 fotografías que componen este proyecto solidario.

Proyecto para el que se han editado un libro y un videodocumental que estarán disponibles en la web oficial para que todos los interesados puedan visionarlo y además contribuir con 1 euro por descarga del libro y otro euro por cada visualización del vídeo. El objetivo es alcanzar los 100.000 euros que Samsung donará íntegramente a FECMA para la investigación de la enfermedad.

Lourdes, Piedad, Olga… Son algunas de las más de 25.000 mujeres que son diagnosticadas anualmente de cáncer de mama en nuestro país, de las que más de 5.000 no lograran superar la enfermedad. Una enfermedad que es recibida como un “dardo que se te clava en el corazón cuando escuchas la palabra maldita, que es como un mazazo que te hunde, pero del que tienes que levantarte porque hay que luchar y no dejar que te venza. Nuestra alegría de vivir y de luchar es nuestro triunfo en la batalla diaria contra el cáncer”, dice Olga Sotelo, desde la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas do Morrazo (Pontevedra). “¿Y cómo se lo digo yo a mi hija, a mi marido, a mi madre?”, explica Lourdes, desde Murcia. “Porque cuando te dan el diagnóstico lo primero que piensas es en los que tienes a tu alrededor. ¿Cómo les voy y a hacer ésto? te preguntas. Y acto seguido comienzas tu lucha”.

La exposición se impregna de la experiencia de Brabo para dar visibilidad a todos aquellos que luchan cada día contra el cáncer de mama. Pacientes, familiares, oncólogos médicos o investigadores son algunos de los protagonistas de esta iniciativa que pretende poner en valor el trabajo y el coraje de todas las personas que cada día ponen lo mejor de sí mismos para acabar con esta enfermedad.

Gracias a Samsung FECMA, SEOM y al aval de GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mamá) y el Grupo Académico de Investigación SOLTI , Manu Brabo comenzó en diciembre del año pasado un viaje por diferentes puntos de la geografía española para conocer, vivir y captar el día a día de pacientes, familiares, oncólogos médicos, enfermeros, responsables y miembros de asociaciones contra el cáncer, etc. Como resultado un total de 40 fotografías que muestran historias y batallas de personas que no se rinden ante la dificultad y que como afirma Brabo “de lo único que se pueden culpar es de no vivir mientras se pueda y eso no lo van a hacer, lo tienen clarísimo”.

“Mi afán ha sido el de fotografiar, pero sobre todo aprender, no solo en aquellas mujeres afectadas, sino también en la sociedad de la que forman parte. El hilo de este proyecto es una lucha de gente ganadora. Una lucha con amargas derrotas y también con mártires, pero llena de heroínas con nombre y apellidos que no le pierden la cara a la vida. Mujeres que esquivan y fintan ganchos y directos. Mujeres que bailan y sonríen cada vez que se levantan de un nuevo golpe. Mujeres delicadas, de hierro, que nunca besan la lona. En mis fotografías veréis alegría, compromiso y también momentos de cansancio y derrota. Veréis a Lourdes, Raquel, Piedad, Olga… Como reflejo de tantas y tantas mujeres afectadas por el cáncer de mama. También veréis a sus familiares, a sus amigos… Simplemente, espero haber estado a la altura”, dice Manu Brabo.

Una muestra, en fin, única para sensibilizar a la sociedad sobre qué y cómo sienten todas las personas que viven y sobreviven a la enfermedad. Tal y como ha declarado Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España: “El excelente trabajo de Manu Brabo representa a la perfección el coraje y la persistencia que demuestran cada una de las personas involucradas en esta lucha contra el cáncer en la que, afortunadamente, cada vez se ganan más batallas. Admiramos profundamente el trabajo de todos aquellos que combaten la enfermedad día tras día y somos conscientes de que gracias a ellos cada vez estamos más cerca de vencerla”.

De hecho, el docto Álvaro Rodríguez-Lescure, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que ha estado presente en la puesta de largo del proyecto, ha confirmado que “muchas pacientes con cáncer de mama se van a convertir en largas supervivientes gracias a los avances conseguidos con las nuevas terapias dirigidas y la implementación de los programas de diagnóstico precoz. Los datos son muy esperanzadores ya que el 90% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama viven a los 5 años y de forma global las cifras de mortalidad han experimentado un descenso progresivo desde 1991. Para SEOM la investigación clínica es fundamental porque es una garantía de futuro para los pacientes con cáncer. Los avances en oncología están sentando las bases de nuevas estrategias terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos de acción y continuar incrementando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer”.

Toñi Gimón, Vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha declarado: “Agradecemos a Samsung su compromiso y apoyo en los últimos diez años pues su colaboración nos ha permitido cofinanciar proyectos de investigación en cáncer. Visibilizar el cáncer de mama sigue siendo una necesidad y el proyecto de Samsung, desarrollado por el fotoperiodista Manu Brabo y su equipo, contribuye a ello. Es un testimonio personal desarrollado por Brabo, con experiencia como corresponsal de guerra que, a través del objetivo de su cámara, ha sido capaz de plasmar una realidad con rostro femenino como es el cáncer de mama. Estas fotografías, que seguramente nos inquietan y emocionan, nos hacen pensar que todavía queda camino por recorrer para ganar esta batalla y que no es bueno seguir el camino desde la soledad; que la batalla para que disminuya la mortalidad y mejore la calidad de vida de los pacientes la debemos ganar juntos desde la suma de muchos y diferentes esfuerzos de solidaridad. Somos nosotras quienes escribiremos la historia de nuestras vidas, porque la hemos protagonizado”.