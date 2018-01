Estrabismo, ¿por qué se produce y cómo se trata?

El 4 por ciento de la población española padece estrabismo, una enfermedad ocular caracterizada por la pérdida de paralelismo de los ojos y normalmente ligada a la infancia y que, según han asegurado expertos de la Clínica Baviera, puede ser operada a cualquier edad.

"No hay una edad límite para operar el estrabismo, la intervención únicamente dependerá de las características de la enfermedad oftalmológica y del propio paciente, pero no de la edad, esta no es un factor limitante cuando se dispone de los medios y equipos anestésicos adecuados para cada necesidad", ha dicho el director médico de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Clínica Baviera, Carlos Laria.

La mayoría de los estrabismos en adultos son debidos a un estrabismo infantil no tratado o no corregido adecuadamente en la niñez o, también, puede ocurrir que con el transcurso de los años el estrabismo vuelva a manifestarse y requiera una nueva intervención.