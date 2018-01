¿La gripe puede propagarse sin necesidad de toser o estornudar?

Científicos de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) han descubierto que el virus de la gripe puede propagarse más fácil de lo que se pensaba, tras comprobar que un paciente puede contagiar a otra persona simplemente por medio de la respiración, sin necesidad de que le tosa o estornude cerca.

Así se desprende de los resultados de una investigación publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), que proporciona nuevas evidencias de la importancia de la transmisión aérea de muchos virus procedentes del aliento exhalado por pacientes infectados.

"Descubrimos que las personas que tienen gripe contaminan con virus el aire que les rodea simplemente al respirar, sin necesidad de toser ni estornudar", ha reconocido Donald Milton, profesor de salud ambiental en Maryland y principal investigador del estudio.