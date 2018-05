Los partos por cesárea pueden aumentar el riesgo de obesidad infantil

Investigadores del Brigham and Women's Hospital y la Harvard Medical School en Boston (Estados Unidos) han observado que los niños nacidos por cesárea podrían tener mayores probabilidades de desarrollar obesidad que quienes nacen por parto vaginal , según los resultados de un estudio publicado en 'Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine'.

Posibles hipótesis

Una de las hipótesis es que los bebés que nacen por cesárea no se exponen a algunas bacterias presentes en el canal del parto que les pueden ayudar a desarrollar su sistema inmunológico y evitar la obesidad y otras patologías.



Pese a ello, los resultados muestran la evidencia epidemiológica más fuerte hasta la fecha de que las cesáreas pueden causar obesidad, según ha destacado Jan Blustein, investigador de la Universidad de Nueva York que no participó en el estudio.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las cesáreas no deberían representar más del 15% de los partos pero, según lamentan muchos autores, actualmente en muchos países desarrollados la tasa de estas intervenciones duplica esas recomendaciones.