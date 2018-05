Aragón pone en marcha una unidad pionera para atender casos de abusos a discapacitados

"Hasta ahora dábamos una respuesta voluntariosa desde las asociaciones, pero con la implantación de la UAVDI se pretende hacer esto de una manera profesionalizada, de forma quepara garantizar que se da en condiciones de igualdad y de no discriminación", defiende Ledesma.La unidad, especializada en la "protección" y el "acompañamiento" de personas con discapacidad intelectual que han sido víctimas de abuso o agresión , se compone de un equipo de profesionales integrado porVictoria Ledesma, coordinadora del proyecto y miembro de Atades, asegura queque les trasladan todavía hoy desde las diferentes comisarías de Policía, así como las propias familias o personas del entorno de la víctima que conocían el recorrido de Atades y su labor como asociación. "Ante estas realidadespara dar una respuesta profesional", remarca Ledesma.Contactaron así con la UAVDI de Madrid, con la que posteriormente firmarían un protocolo de actuación para implementar la Unidad aragonesa presentada este martes en la sede de la Delegación del Gobierno de Aragón, en Zaragoza.en la constitución de la primera unidad de este tipo en España; y hoyque se registran en la Comunidad de MadridDesde su creación, la UAVDI ha atendido un total, de los cuales un 64% de las víctimas han sido mujeres; y un 36%, hombres, tal y como recoge el balance presentado por la asociación a finales de año. Por tipo de delito, el 69% de las derivaciones correspondieron a; un 15%, a delitos de; y un 16%, a situaciones de negligencia, acoso o extorsión."Con la implantación de esta unidad en Aragón -añade Ledesma-, coordinados para formarnos conjuntamente en este ámbito", señala la abogada aragonesa.

Cuatro casos en dos meses

Por el momento, ni el Gobierno de Aragón ni la asociación aragonesa Atades disponen de datos sobre el número de casos de este tipo registrados en la Comunidad. "No hay una cifra registrada con la que poder calcular la incidencia de este tipo de situaciones en Aragón, pero hay estudios que avalan que estas personas son hasta 10 veces más vulnerables de ser víctimas de un abuso", puntualiza la coordinadora de UAVDI-Aragón.



La complejidad a la hora de detectar este tipo de casos explica la carencia de un registro de los mismos, ya que -según cuenta esta trabajadora social- "muchas veces no llegan ni a denunciarse por las dificultades que tienen las víctimas para hacerlo, ya que en ocasiones ni siquiera son conscientes de que están sufriendo un abuso", sea económico o una agresión física por parte de otro. "Si no hay terceras personas que lo denuncien, en la mayoría de los casos, esta problemática ni siquiera sale a la luz", lamenta Ledesma.



Desde su puesta en marcha en Aragón, hace apenas dos meses, se han detectado ya cuatro casos diferentes que están siendo atendidos en la unidad: uno, por abuso económico; otro, por abuso sexual y dos casos diferentes de abusos intrafamiliares (cometidos dentro de la propia familia).



Atades ofrece en estos casos la posibilidad de dar "protección inmediata" a través de una plaza residencial en alguno de sus centros a aquellas personas con discapacidad intelectual que hayan sido víctimas de un abuso o agresión por parte de un familiar, evitando así el contacto de esta persona con su agresor. Por su parte, la Fundación Tutelar Aragonesa (Fundat), vinculada a Atades, interviene ofreciendo, además, la posibilidad de tutelar a las víctimas.

Facilitar la denuncia a las víctimas

Otra parte importante del proyecto es la "sensibilización" en los diferentes ámbitos para poder detectar a través de diversos indicadores si se está cometiendo un abuso. De esta forma, la asociación aragonesa, con el respaldo del Gobierno de Aragón y otras instituciones implicadas, va a implantar diferentes protocolos de detección para facilitar la denuncia a aquellas personas que por sí mismas no puedan hacer explícito que están siendo víctimas de abuso. Para ello, un psicólogo experto evaluará previamente las necesidades de esa persona. "Si no sabe incardinar el espacio-tiempo del suceso o no te saben decir que el abuso fue, por ejemplo, en agosto, hay otras formas de ayudar a la víctima a encuadrar temporalmente ese hecho cambiando simplemente la formulación de la pregunta o haciéndole recordar dos momentos significativos para ella", indica Ledesma.



El "facilitador", como se denomina a esta persona, dota así de las herramientas necesarias a abogados y demás profesionales del Ministerio Fiscal para que las preguntas sean "adaptadas".



La UAVDI Aragón ejercerá su actuación en el ámbito autonómico y, en palabras del presidente de Atades, Jesús Soto, supone la posibilidad de "trabajar en red" para actuar con eficacia ante estos casos.



Por su parte, el director de la UAVDI de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, Alberto Alemany, destaca agradecido la "importancia" de la creación de la nueva Unidad "para derribar las barreras que tienen que enfrentar las víctimas con discapacidad intelectual".



Victoria Ledesma va un paso más allá y asegura que la creación de este nuevo servicio en red materializa lo que debería ser un hecho desde hace tiempo para las víctimas. "Los derechos de las personas con discapacidad intelectual a este respecto los recoge la convención internacional aprobada por Naciones Unidas en 2006. Y ahora es cuando se empieza a aplicar a aquí", subraya la coordinadora de este proyecto pionero en la Comunidad.