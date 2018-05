¿Por qué se contagian los bostezos?

No siempre es por hambre, sueño o aburrimiento; los científicos no se ponen de acuerdo sobre por qué bostezamos. Pero su naturaleza contagiosa es indudable; y no solo entre humanos, sino también en algunos primates e incluso en perros. Nada más ver o escuchar cómo bosteza alguien, a un 60% de los humanos nos entran tantas ganas de hacer lo mismo que no podemos evitarlo. ¡A veces basta leer sobre ello! Usted dirá si es así; yo no dejo de bostezar mientras escribo...