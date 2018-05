Tres remedios caseros para conseguir una piel perfecta

Tener una piel sana y cuidada es importante, no solo para lucir un buen cutis, si no por cuestiones de salud. La experta bloguera de moda, belleza y cocina Isasaweis recomienda tres trucos sencillos, que pueden llevarse a cabo con materiales que todo el mundo tiene en casa, para conseguir una piel perfecta.



2.- Servilleta en agua de arroz. Elaborar este remedio para el cutis casero es un poco más complejo. En primer lugar hay que lavar un poco de arroz en agua y, con el almidón que se desprende en el proceso, empapar una servilleta (papel de cocina grueso). Es importante doblar la parte de arriba para, haciéndole dos agujeros a la altura de los ojos, nari y boca, crear una especie de máscarilla casera. Se aplica en la cara y se deja que actúe durante 20 minutos. Después, se aclara con abundante agua.

3.- Mascarilla de chocolate con aceite de almendras. Este terder remedio casero, además de conseguir efectos visibles, huele muy bien. En primer lugar, se derrite un poco de chocolate en el microondas. Se mezcla con el aceite de almendras "que es muy hidratante y evita que salgan estrías" y se aplica sobre el cutis. Dependiendo de si se la mezcla se aplica en frío o en caliente, se observará un resultado diferente. Es importante evitar la zona del contorno de los ojos y la boca.



Isasaweis aconseja que cualquier tratamiento sobre la piel se aplique por la noche. "Para evitar que el sol incida sobre el cutis de forma directa, ya que nunca se sabe cómo va a reaccionar nuestra piel después de un peeling o una mascarilla". Además, es importante recordar que ninguno de estos remedios caseros debe aplicase más de 10 o 20 minutos, siempre sin gesticular y "aprovechando el efecto de relajación".

